Guvernul de coaliţie, "singura soluţie pragmatică, realistă". Senatorul Fenechiu spune că nu şi-ar fi dorit majoritatea asta

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat, joi, că singura soluţie soluţie pragmatică, responsabilă, realistă şi înţeleaptă este un guvern de largă coaliţie, însă a arătat că nu şi-ar fi dorit o majoritate cu PSD şi UDMR.



"Nu aş fi crezut acum un an, în pragul alegerilor parlamentare, că la niciun an de la alegeri realităţile Parlamentului nou ales vor dicta o majoritate PNL-PSD-UDMR. Nu am crezut lucrul acesta, nu mi l-am dorit şi spun asta cu toată onestitatea. (...) Da, aritmetica parlamentară spune foarte clar că, azi, singura soluţie pragmatică, responsabilă, realistă şi înţeleaptă este un guvern de largă coaliţie, pentru că istoria ne-a arătat că în vremuri complicate e nevoie să vii cu un guvern puternic, cu o majoritate puternică şi să iei măsurile pe care românii le aşteaptă", a afirmat Fenechiu la şedinţa plenului reunit al Parlamentului pentru învestirea Guvernului Ciucă, conform Agerpres.

L-a contrazis pe Marcel Ciolacu





El l-a contrazis pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu privire la ultimii doi ani de guvernare.



"Va trebui să-l contrazic pe domnul preşedinte Ciolacu - cei doi ani despre care vorbea domnia sa nu au fost doi ani pierduţi. Au fost doi ani în care România a fost guvernată. Un prim an în care a fost guvernată de un guvern minoritar căruia i se trăgea frâna de mână ori de câte ori încerca să facă, iar în cel de-al doilea an, anul de după alegerile de anul trecut, de care vorbeam, când spun că nu credeam că vom ajunge la această majoritate, i se trăgea frâna din propriul guvern. Partenerul nostru de guvernare, în loc să susţină măsurile liberale, trăgea frâna de mână şi astfel guvernul a ajuns în situaţia în care în septembrie a picat", a spus liberalul.

Când se face rotaţia premierilor

"Această coaliţie este doar una guvernamentală, până în 2024. Este o noutate. Nu ne-am gândit atunci când am făcut coaliţia, dar după stabilirea ei a trebuit să găsim o soluţie pentru a asigura calmul pentru ambele partide şi pentru electorat. Cred că e ceva nou şi felul în care va funcţiona.

Aşa cum vedem lucrurile acum, cred că pe 25 mai 2023 prim-ministrul Ciucă va trebui să demisioneze, poate chiar cu câteva zile înainte, şi apoi vom avea un nou Guvern care va merge la vot în Parlament. Acesta este singurul mod în care putem face asta, este o soluţie pe care am convenit-o", a declarat Florin Cîţu pentru Euronews.

