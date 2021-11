Miercuri, toți miniștrii propuși de PSD, PNL, UDMR au primit aviz pozitiv în comisiile parlamentare. Astăzi, 25 noiembrie 2021, Senatul și Camera Deputaților se reunesc, în ședință comună, pentru votul de învestire al Guvernului. Propunerea de prim-ministru este Nicolae Ciucă.

”Ne aflăm astăzi, într-un moment mult așteptat de toți românii, unul în care putem oferi predictibilitate și să oferim stabilitatea și dezvoltarea României, prin toate măsurile și deciziile pe care le vom lua. Îmi doresc să fie prima zi a unei abordări în ceea ce privește guvernarea țării. Eu, alături de toți miniștrii din acest guvern, ne angajăm să facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca situația economică, socială și sanitară a României să se îmbunătățească. (...) Noi, cei care suntem azi în fața dvs. pentru a vă cere votul de încredere, am trecut peste acele lucruri care ne despart și am găsit lucrurile care ne unesc. Am înțeles că, mai presus de orice orgoliu și orice adversitate politică, se află interesul românilor. Pandemia ne-a învățat un lucru, acela că timpul este prețios, suntem determinați să aducem acest program la îndeplinire și să punem capăt situației tensionate din țara noastră” a spus Nicolae Ciucă, numind prioritățile:

1. investiții- programul Anghel Saligny.

2. infrastructură - autostrăzi, căi ferate, mijloace de transport intermodal până-n 2024, echilibrarea geografică a infrastructurii, întărirea poziției economice și strategice a portului Constanța.

3. dezvoltarea echilibrată și coezivă a României - nicio regiune nu trebuie să rămână în urmă, prioritatea programului de guvernare 2021-2024.

4. PNRR - axul principal în îndeplinirea obiectivelor Guvernului.

5. Digitalizarea- consumatorul se află astăzi, preponderent, în mediul virtual; criza a dovedit cât de importantă este tehnologia.

6. Sănătate - program echitabil privind accesul neîngrădit la asistență medicală; încurajare și accelerare la vaccinarea anti-COVID-19, investiții în 46 de spitale și secții, prin PNRR.

Premierul desemnat Nicolae Ciucă va prezenta programul de guvernare al Executivului ce-l va conduce. Vor fi dezbateri, urmate de votul de încredere pentru Guvernul Ciucă, dar și pentru programul de guvernare și lista Cabinetului.

Votul va fi secret, cu bile. Se ia în considerare votul majorității parlamentarilor. În plus, trebuie să fie prezenți cel puțin jumătate plus unu dintre membri celor două Camere. Pentru a fi învestit, Guvernul Ciucă are nevoie de cel puțin 234 de parlamentari. Împreună, cele trei formațiuni politice și minoritățile au 321 de parlamentari.

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor vor primi cei mai mulţi bani la a doua rectificare bugetară din acest an.

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor (MF) vor primi cei mai mulţi bani la a doua rectificare bugetară din acest an, scăderile cele mai semnificative urmând să fie operate la Ministerul Agriculturii, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Energiei şi Ministerul Economiei, conform proiectului publicat miercuri seara pe site-ul MF.

Deficitul bugetului general consolidat, în sumă absolută, calculat potrivit metodologiei naţionale (cash) creşte la 84,905 miliarde de lei, acesta menţinându-se la 7,13% din PIB.

Astfel, Ministerul Finanţelor, la Acţiuni Generale, are prevăzut un plus de 3,409 miliarde lei, din care plus 1,265 miliarde lei dobânzi, plus 727,3 milioane lei Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, plus 100 milioane lei Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate, plus 140 milioane lei Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene, plus 169 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat şi plus un miliard lei Sume aferente asistenţei financiare nerambursabile alocată de Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020.

La începutul lunii noiembrie, Nicolae Ciucă, și atunci premier desemnat, a făcut un pas în spate, depunându-și mandatul. Nu avea o înțelegere și nici o majoritate care să-l susțină. ”Realitatea matematică e cea pe care o cunoaștem cu toții și am sperat ca, prin demersurile întreprinse, să reușesc să cristalizez o soluție politică, astfel încât să putem obține acordul pentru un guvern minoritar în Parlament. Au fost două decizii astăzi a celor două partide, PSD și USR, care au anunțat că nu vor vota guvernul minoritar, fapt discutat în această seară în BEx, iar partidul a decis depunerea mandatului” spunea Nicolae Ciucă, la acel moment.

Nicolae Ciucă a cumpărat timp, dar nu pentru USR

Cu doar câteva zile înainte, chiar președintele USR, Dacian Cioloș, făcuse această propunere, ca Nicolae Ciucă să-și depună mandatul. A fost o propunere și un gest politic ulterior care a dus la aruncarea USR în Opoziție, alături de AUR. Dacian Cioloș făcea această propunere, la acel moment, pentru ca Nicolae Ciucă să câștige timp de negocieri, susținând că apoi ar putea intra la guvernare tot Nicolae Ciucă, cu susținerea USR. Ideea nu-i aparținea, ci fusese lansată anterior de Valeriu Stoica, la Digi24: "mandatul de premier desemnat al lui Nicolae Ciucă expiră vineri. Dacă nu reușește să ajungă la o înțelegere de refacere a coaliției cu USR, pentru a avea susținere pentru guvernul său, el poate să cumpere timp, printr-o formulă de auto-sacrificiu: să-și depună mandatul și să spună n-am reușit să fac majoritatea".

Nicolae Ciucă a câștigat timp, dar timpul nu a fost favorabil pentru USR, care nu are nicio putere parlamentară în fața a ceea ce presa a numit USL 3.