Varujan Pambuccian: Slavă Domnului, s-a încheiat un an cu tot felul de echipe, unele câștigătoare...

Varujan Pambuccian: Se încheie un an de lupte absurde, duse cu lăcomie

”Slavă Domnului, s-a încheiat. S-a încheiat un an marcat de lupte absurde, continue, cu lăcomie duse, cu sete de putere duse, cu tot felul de echipe, unele câștigătoare, altele câștigătoare-câștigătoare. Avem, în sfârșit, o majoritate care își propune subiecte venite din lumea reală, nu abstracții care nu interesau pe nimeni. Avem în sfârșit o guvernare stabilă. Niciodată în 25 de ani nu am trecut printr-un an ca cel care s-a încheiat”, spune Varujan Pambuccian.

El precizează că majoritatea guvernamentală este formată din patru componente.

„Al patrulea component este grupul minorităților naționale. Intenționăm să avem o contribuție extrem de activă în această guvernare”, conchide Pambuccian.

Ședința Parlamentului pentru acordarea votului de învestitură a început la ora 10.00. Miercuri, toți miniștrii cabinetului Ciucă au primit avize pozitive în comisiile de specialitate, scrie Mediafax.

Marcel Ciolacu: Au fost doi ani pierduţi

„Astăzi, România se află într-un punct critic. Este unul dintre acele momente în care deciziile pe care le luăm pot schimba direcția națiunii pentru anii următori. Au fost doi ani pierduți. Doi ani de încercări eșuate ale dreptei. Doi ani de instabilitate. Doi ani de criză economică și sanitară. Doi ani în care milioane de români au fost abandonați de stat. Suntem într-un punct critic care necesită o decizie fundamentală. PSD este cel mai responsabil și mai stabil partid din România. De aceea, PSD trebuia să facă o alegere în acest moment. Iar alegerea era următoarea: vom continua să criticăm o guvernare ineficientă? Sau ne vom folosi priceperea și experiența pentru a opri chiar acum prăbușirea, pentru a fi alături de români și a stabiliza țara?! Am acceptat acum această provocare pentru că PSD nu fuge niciodată de responsabilitate. Și pentru asta am decis să intrăm cu prima linie a partidului", a declarat Marcel Ciolacu.

Fenechiu l-a contrazis pe Ciolacu

"Va trebui să-l contrazic pe domnul preşedinte Ciolacu - cei doi ani despre care vorbea domnia sa nu au fost doi ani pierduţi. Au fost doi ani în care România a fost guvernată. Un prim an în care a fost guvernată de un guvern minoritar căruia i se trăgea frâna de mână ori de câte ori încerca să facă, iar în cel de-al doilea an, anul de după alegerile de anul trecut, de care vorbeam, când spun că nu credeam că vom ajunge la această majoritate, i se trăgea frâna din propriul guvern. Partenerul nostru de guvernare, în loc să susţină măsurile liberale, trăgea frâna de mână şi astfel guvernul a ajuns în situaţia în care în septembrie a picat", a spus liberalul.