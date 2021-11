Când demisionează Nicolae Ciucă din funcţia de premier. Florin Cîţu: E o soluţie pe care am convenit-o

"Această coaliţie este doar una guvernamentală, până în 2024. Este o noutate. Nu ne-am gândit atunci când am făcut coaliţia, dar după stabilirea ei a trebuit să găsim o soluţie pentru a asigura calmul pentru ambele partide şi pentru electorat. Cred că e ceva nou şi felul în care va funcţiona.

Aşa cum vedem lucrurile acum, cred că pe 25 mai 2023 prim-ministrul Ciucă va trebui să demisioneze, poate chiar cu câteva zile înainte, şi apoi vom avea un nou Guvern care va merge la vot în Parlament. Acesta este singurul mod în care putem face asta, este o soluţie pe care am convenit-o", a declarat Florin Cîţu pentru Euronews.

Nicolae Ciucă a trasat priorităţile Guvernului înainte de votul de învestire

”Ne aflăm astăzi, într-un moment mult așteptat de toți românii, unul în care putem oferi predictibilitate și să oferim stabilitatea și dezvoltarea României, prin toate măsurile și deciziile pe care le vom lua. Îmi doresc să fie prima zi a unei abordări în ceea ce privește guvernarea țării. Eu, alături de toți miniștrii din acest guvern, ne angajăm să facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca situația economică, socială și sanitară a României să se îmbunătățească. (...) Noi, cei care suntem azi în fața dvs. pentru a vă cere votul de încredere, am trecut peste acele lucruri care ne despart și am găsit lucrurile care ne unesc. Am înțeles că, mai presus de orice orgoliu și orice adversitate politică, se află interesul românilor. Pandemia ne-a învățat un lucru, acela că timpul este prețios, suntem determinați să aducem acest program la îndeplinire și să punem capăt situației tensionate din țara noastră” a spus Nicolae Ciucă.

VEZI PRIORITĂŢILE AICI.

Rotaţia premierului prin moţiune, "de cascadorii râsului"

În mai 2023, atunci când PSD ar trebui să preia șefia Guvernului, este exclus ca acest lucru să se realizeze prin moțiune de cenzură, a afirmat președintele UDMR, Kelemen Hunor, menționând că ar însemna ca reprezentanții clasei politice "să se facă de râs".

"Asta ar fi cascadorii râsului, să mergem pe moţiunea de cenzură. Ştim care e deadline-ul, acolo scrie data exactă, în acord. Cu o săptămână înainte, cu zece zile înainte premierul depune mandatul, urmează nominalizarea în 24 de ore, desemnarea pentru noul premier care în două zile, în trei zile este în Parlament, într-o săptămână, în zece zile s-a votat, nici nu se observă, dacă există încredere, dacă coaliţia funcţionează, dacă majoritatea se păstrează şi dacă oamenii sunt serioşi şi respectă cuvântul dat.", a declarat Kelemen Hunor la Digi24, marți seară. VEZI CONTINUAREA AICI