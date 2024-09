Gestul pentru care un fotbalist a fost pus sub acuzare / video

Citește și: Tehnologia semiautomată a ofsaidului, amânată de Premier League

Milutin Osmajic, atacantul echipei Preston North End, a fost acuzat că l-a mușcat de gât pe fundașul Owen Beck (Blackburn Rovers) într-un meci disputat duminică în liga secundă engleză (Championship), a anunțat Federația engleză de fotbal (FA), citată de Reuters.



Incidentul a avut loc într-o confruntare între jucători provocată de eliminarea fundașului Beck, împrumutat de la Liverpool, după un atac la Duane Holmes, spre finalul meciului încheiat cu o remiză albă. Muntenegreanul Osmajic s-a apropiat de Beck și l-a mușcat de gât, ceea ce i-a adus un cartonaș galben.

Milutin Osmajic from Preston decided he wanted to taste his opponent's taste…????????️

Reg: ????



pic.twitter.com/pTgtOGiyHO