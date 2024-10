Florin Tănase, după victoria FCSB: E frumos să câștigi de două ori la rând cu Dinamo

Citește și: Dinamo, desființată de FCSB în Cupa României. Rezultat final

Fotbalistul formației FCSB, Florin Tănase, a declarat, miercuri seara, după victoria cu 4-0 în meciul cu Dinamo din Cupa României, că este frumos să câștigi de două ori la rând derby-ul cu rivala, făcând referire la succesul din 20 octombrie, scor 2-0, din Superliga.



”E frumos să câștigi de două ori la rând cu Dinamo, e un sentiment plăcut, știm că e important pentru suporterii noștri și le dedicăm lor aceste două victorii. Cupa României este un obiectiv pentru noi, e un trofeu și ni-l dorim. Azi am profitat de ocaziile pe care le-am avut și am marcat. În meciul trecut, cu Rapid, nu ne-am creat așa de multe situații și de aceea nu am marcat”, spus el.



”Am jucat un fotbal foarte bun azi și suntem fericiți că am reușit să câștigăm la o diferență așa de mare. Probabil că adversarii au fost puțin destabilizați pentru că știau că la noi nu va fi niciun jucător care a jucat cu Rapid. Însă Dinamo nu are o echipă slabă, cu siguranță va face meciuri bune în continuare”, a adăugat Tănase.

SC Oțelul, surpriza ”etapei” din Cupa României

Meciul dintre FCSB și Dinamo a contat pentru Grupa B a Cupei României, unde partida FC Agricola Borcea - Petrolul 52 s-a încheiat cu scorul 0-3, iar astăzi este programat jocul Metalul Buzău - Universitatea Craiova.

În Grupa A, Campionii FC Argeș - CFR Cluj, 2-2, CS Afumați - Ceahlăul - Piatra Neamț 0-0, iar astăzi se va juca meciul dintre FC Botoșani și Rapid.

În Grupa C: Politehnica Iași - UTA Arad, 1-1, Unirea Ungheni - FC Hermannstadt, 1-2, partida dintre Sănătatea Servicii Publice - Farul Constanța este programat pentru astăzi.

Grupa D este singura în care toate meciurile din etapa 1 s-au încheiat și unde SC Oțelul Galați, finalista de anul trecut al Cupei României, a pierdut, în ultima secundă, scor 1-2, în fața formației Csikszereda Miercurea Ciuc. Celelalte două rezultate ale grupei sunt: SCM Râmnicu Vâlcea - ASC Munictoresc Reșița 0-1 și CSM Unirea Alba Iulia - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-0.

