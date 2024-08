Finală la kaiac canoe. Programul zilei de astăzi al sportivilor români la Jocurile Olimpice

Sportivii români vor evolua, vineri, la Jocurile Olimpice de la Paris, la trei sporturi, haltere, kaiac-canoe și lupte.

Programul sportivilor, conform Agerpres:

Haltere



20:30 categoria 71 kg feminin: Loredana Toma



Kaiac-canoe sprint



12:30 canoe-1 masculin - 1.000 metri - semifinale: Cătălin Chirilă

14:40 canoe-1 masculin - 1.000 metri - Finala B: Cătălin Chirilă

14:50 canoe-1 masculin - 1.000 metri - Finala A: Cătălin Chirilă (dacă se califică).

Sportivul român Cătălin Chirilă s-a calificat direct în semifinalele probei de canoe simplu pe 1.000 de metri, miercuri, la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce a câștigat seria a treia cu el mai bun timp olimpic (record olimpic).



Chirilă, campion mondial în 2022 și vicecampion mondial în 2023, a fost înregistrat în 3 min 44 sec 75/100.



Vechea performanță olimpică aparținea spaniolului David Cal și fusese stabilită în 2004, la Atena - 3 min 46 sec 20/100. Primii doi clasați în fiecare serie au obținut calificarea direct în semifinale.



Lupte



12:30 categoria 62 kg libere, feminin - optimi: *Kriszta Tunde Incze - Sakura Motoki

13:50 categoria 62 kg libere, feminin - sferturi: Kriszta Tunde Incze (dacă se califică)

20:05 categoria 62 kg libere, feminin - semifinală: Kriszta Tunde Incze (dacă se califică)

* al zecelea meci de pe salteaua B

România, locul 14 în clasamentul pe medalii

Delegaţia Statelor Unite este în continuare lider în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de joi, a 13-a zi oficială de competiţii, în timp ce România se menţine pe locul 14.



Americanii totalizează 30 de medalii de aur, 38 de argint și 35 de bronz, fiind urmaţi de China (29-25-19) și de Australia (18-14-13) etc.



România are opt medalii la JO 2024, trei de aur, patru de argint și una de bronz. Aur au câștigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea și Marian Enache la dublu vâsle masculin și echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Ioana Vrînceanu, Simona Radiș, Victoria Ștefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar și Simona Radiș la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen și Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie ușoară, precum și de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.

