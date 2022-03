Evită să consumi bananele înnegrite! Ce se întâmplă dacă mănânci fructe oxidate

De câte ori nu am găsit în coşul de fructe banane înnegrite sau jumătăţi de avocado oxidate? Ori, poate, un măr tăiat de care ai uitat şi care a căpătat pete maronii. Specialiştii în nutriţie ne recomandă să evităm pe cât posibil să le mai mâncăm. De ce? Află din materialul de mai jos.

Multe dintre fructe oxidează rapid atunci când iau contact cu aerul. Deși oxidarea nu înseamnă neapărat că mâncarea nu mai este comestibilă, există totuși unele modificări care trebuie luate în considerare și pe care trebuie să le cunoști și tu! De menționat este că fructele cele mai predispuse la oxidare sunt merele si avocado.

Nutriţioniştii recomandă evitarea oxidării fructelor pe cât posibil. "Există modificări organoleptice, dar și modificări ale compoziției nutriționale ce pot afecta calitatea sau funcționarea produsului. Astfel, prima consecință a oxidării este apariția radicalilor liberi. Acestea din urmă sunt asociate uneori cu deteriorarea sănătății umane, motiv pentru care ar trebui limitat consumul. În plus, există dovezi clare că consumul de fructe oxidate reprezintă un factor pentru dezvoltarea anumitor boli, astfel că este mai bine să eviți ingerarea fructelor oxidate", se arată în Can You Eat Faqs.

Citricele nu oxidează

Când consumi fructe oxidate, trebuie să știi că beneficiile lor pentru sănătate sunt mai mici. Radicalii liberi produc efecte celulare grave și au rol important în bolile degenerative. De aceea, este esențial să se mențină un consum ridicat de antioxidanți, pentru a preveni deteriorarea oxidativă. Când fructele oxidează, automat și vitaminele din ele oxidează. În schimb, singurele care nu oxidează sunt fructele care conțin acid citric.

Cum încetinești procesul de oxidare al fructelor

Oxidarea este un proces pe care tratamentul termic îl poate inversa. Păstrarea în pungi vidate sau gătirea împiedică oxidarea. Consumul de fructe oxidate nu reprezintă, totuși, un risc pentru sănătatea umană, însă prin oxidare sunt reduse proprietățile benefice ale fructului în raport cu sănătatea organismului. Dacă totuşi ai rămas cu banane înnegrite, foloseşte-le la banana bread.

