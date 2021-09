Epidemie de vedete cu COVID-19. Monica Anghel, testată pozitiv: Sunt vaccinată cu ambele doze

Monica Anghel a anunțat pe pagina de Facebook că are COVID-19.

Artista a publicat o imagine cu ea, în care confirmă faptul că a fost infectată cu coronavirus, deși este vaccinată cu ambele doze.

Potrivit fotografiei, Monica Anghel se află acasă.

"Sunt vaccinată cu ambele doze și cu toate acestea tot am facut COVID… aveți grijă de voi", a scris Monica Anghel pe pagina sa de Facebook.

Alte vedete infectate cu COVID-19

În ultimele săptămâni, de când valul patru a început să-și intre în drepturi, tot mai multe vedete au fost infectate cu coronavirus.

Printre ele se numără Adela Popescu, Radu Vâlcan, Florin Ristei, Viorica de la Clejani, Elena Merişoreanu, Theo Rose, Irinel Columbeanu, Ilona Brezoianu.

Viorica de la Clejani a fost externată. ”Într-o secundă vă duceți. Vin vremuri grele!”

”Doamne, îți mulțumesc din suflet că m-ai adus acasă lângă familia mea și lângă cățeii mei, la căsuța mea…Off, tare bine e să fii sănătos! Iubiți-vă! Respectați-vă! Fiți fericiți, că într-o secundă vă duceți… când nici nu vă gândiți. Cel mai urât lucru este să fii o legumă la pat. Urăsc lucrul ăsta. Să avem sănătate cu toții că vin vremuri grele!”, a susținut Viorica de la Clejani.

Viorica de la Clejani a fost internată la Institutul Matei Balş din Capitală după ce a fost depistată cu COVID-19, conform Antena 3. Informația a fost confirmată de către soțul ei, Ioniță de la Clejani.

„Mi-a fugit pământul de sub picioare când am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit de Covid. Ea e universul meu și al copiilor mei, așa că am reacționat imediat. Am internat-o la Matei Balș de trei zile și situația sa e una bună. Am toată încrederea în medici și în asistente, că vor avea grijă de soția mea.”, a spus Ioniță de la Clejani pentru redacția Playtech.

Ioniță de la Clejani a transmis și un mesaj celor care ezită să se vaccineze anti-COVID.

„Viorica nu se vaccinase anti-Covid, dar lua niște medicamente… așa că vă rog pe toți să luați foarte în serios această boală nenorocită, o boală grea. În prezent, Viorica e bine, se simte bine și e în salon, nu la ATI!”, a adăugat artistul.

Ioniță de la Clejani a mai declarat că cel mai probabil se va vaccina toată familia după acest episod.

Ilona Brezoianu, pozitivă la COVID. Marius Manole, dialog AMUZANT în LIVE: N-aș zice că ești pe moarte! Dacă așa ar arăta toți, am face "Miss Cimitir"

Anghel Damian: Ilona Brezoianu, am văzut pe rețelele de socializare ale Teatrului de Comedie că din cauza îmbolnăvirii unui actor, s-a anulat spectacolul.

Marius Manole: Dar ce, ai luat streptococ?

Ilona Brezoianu: Da, am luat!

Marius Manole: Și cum vă "simteți"?

Ilona Brezoianu: Mă, e o bucurie, ce să zic! Recomand cu căldură.

Marius Manole: Recomanzi să luăm și noi acest streptococ?

Ilona Brezoianu: Da, da, e foarte bun! Știi cât de bun e și cât de bine te simți de la el? Face bine la gât, la cap, la plămâni... e o bucurie.

Marius Manole: Dar știi că arăți bine? Nu arăți rău! N-aș zice că ești pe moarte. Dacă așa ar arăta toți oamenii în pragul decesului ne-am dori cu toții, am face "Miss Cimitir".

Ilona Brezoianu: Ieri eram bine... (...) Mergeți să jucați în spectacol? Ce tare.

Anghel Damian: Fugim de incidență!

Marius Manole: Jucăm Ilono, până nu ne-or închide ăștia iar, am luat toate orașele la pas! Unde crește incidența noi fugim, unde a trecut de 3, fugim în alt oraș ca ăla de n-am voie să zic cu cortu' (n.r. expresia românească: ca ţiganu’ cu cortu’)