Loredana Groza, adevărul despre starea sa de sănătate. Ce spune despre faptul că "a fost DATĂ AFARĂ de la Next Star"

Duminică, Loredana Groza a fost luată cu ambulanța, lucru care a îngrijorat pe toată lumea și a dat liber zvonurilor în mediul online.

Până marți seara, artista nu a vorbit despre starea sa de sănătate și despre zvonurile conform cărora este infectată cu coronavirus, însă a postat două mesaje prin care a dat asigurări că se simte bine.

"Dragii mei, vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plină de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția că are nevoie de o pauză. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to y’all!", a scris artista pe pagina de Instagram.

La scurt timp după acest mesaj, artista anunța că are concert pe data de 25 septembrie, lucru care confirma clar că nu a ajuns la spital din cauza COVID-19.

Ulterior, artista a mai publicat o fotografie cu un mesaj care spune cam asa: "de multe ori te simți obosit, nu pentru că ai făcut prea mult, ci pentru că ai terminat prea puțin din lumina care scânteie în tine".

Loredana Groza, primele declarații, ÎN DIRECT, despre starea ei de sănătate

Un articol al ciao.ro arăta că Loredana Groza are COVID-19, deși era vaccinată. Iar un articol al playtech.ro arăta că Loredana Groza a fost dată afara de la emisiunea "Next Star", pentru modul în care se îmbracă în fața copiilor.

Marți seara, invitată în emisiunea lui Mihai Gândea de la Antena 3, Loredana Groza a spus totul despre starea ei și despre situația de la Antena 1. Artista a infirmat ferm informațiile conform cărora are COVID-19, cele în care s-a spus că este internată la Spitalul Matei Balș, dar și cele în care se spune că a fost dată afară de la Next Star.

"Nu sunt la spital, sunt acasă! Am văzut și eu informațiile despre mine cu stupoare. Nimic nu are legătură cu realitatea!", a spus Loredana Groza, în direct la Antena 3.

"Am avut niște probleme, o situație medicală care s-a rezolvat, dar nicio legătură cu COVID-19, nicio legătură cu spitalul Matei Balș. (...) Vreau să spun tuturor că sunt niște informații false. Vineri avem o nouă ediție X Factor, peste câteva zile începem filmările pentru Bootcamp, Next Star continuă și el, toate lucrurile sunt bune, sunt ok, sâmbătă voi concerta la Iași...

Trăim într-o țară și într-o lume în care știrile false au mai mare căutare decât adevărul", a declarat Loredana Groza.

Loredana Groza vrea să facă a treia doză de vaccin. "Ceea ce se întâmplă în jurul nostru, valul patru, este halucinant, nimeni nu s-a gândit la lucrul ăsta"

Mai mult, artista a dezvăluit că este vaccinată și că vrea să-și facă și cea de-a treia doză, atât pentru sănătatea ei, cât și a celor din jur.

"Vreau să fiu în siguranță și eu și cei din jurul meu, consider că e mai bine sa trăiești în siguranță decât într-un risc permanent mai ales că acum, ceea ce se întâmplă în jurul nostru, valul patru, este halucinant, nimeni nu s-a gândit la lucrul ăsta.

Se pare că din cauza acestei inerții si din cauza acestor știri false în care ne înecam în fiecare zi când intrăm pe internet sau chiar și pe TV, oamenii sunt puși în situația de a alege adevărul în fiecare zi.

Trebuie să fii o persoană puternică, să fii echilibrat, să te informezi din mai multe surse, sa ai discernamant care cred că e una din superputerile de care avem nevoie în aceste vremuri", a mai spus cântăreața.