Epava unei celebre nave a fost găsită. A aparținut legendarului explorator Sir Ernest Shackleton / foto

Șeful Societății Regale canadiene de Geografie, John Geiger, a declarat într-o conferință de presă că epava a fost găsită în Marea Labrador la o adâncime de 390 de metri, scrie Science Alert.

„Acesta este o navă foarte importantă din punct de vedere istoric. A fost ultima navă de expediție a lui Sir Shackleton“, a spus Geiger.

„A murit pe această navă în ultima sa expediție” în Antarctica, a spus Geiger – deși nava a rămas în uz zeci de ani după aceea, până s-a scufundat în anii 1960. Căutătorii au folosit sonarul și au descoperit duminică nava cu aburi.

Vânătorul de epave David Mearns a spus că i-a măsurat dimensiunile cu precizie și le-au comparat cu dimensiunile cunoscute, iar acestea „sunt asemănătoare”.

„De asemenea, epava este în concordanță cu ceea ce știm despre evenimentul scufundării și se află în locația potrivită, unde nu există deloc alte epave de acest tip. Asta ne dă încrederea să spunem că aceasta este Quest”, a spus el.

Mearns a arătat imagini sonar ale epavei și a descris-o ca fiind „în mare parte intactă”, întinsă în poziție verticală pe chilă și ușor înclinată spre babord, în timp ce catargul principal a fost găsit pe fundul mării.

El a spus că o altă expediție la sfârșitul acestui an va avea ca scop fotografiarea și documentarea epavei.

Shackleton a intrat în legenda expedițiilor polare grație călătoriei epopeice pe care el și cei 27 de însoțitori ai săi au făcut-o – pe jos și cu bărci – după ce o altă navă a sa, Endurance, s-a scufundat în mările înghețate din largul Antarcticii în 1915.

Echipajul a supraviețuit pe banchiză, după care s-a îndreptat spre nord până când au ajuns la mare. Apoi s-au folosit de bărcile de salvare și au navigat mai întâi spre Insula Elefantului, un loc sumbru și fără copaci, unde majoritatea echipajului a amenajat o tabără.

Folosind doar un sextant pentru navigație, Shackleton și alți cinci membri s-au folosit de o ambarcațiune și au pornit într-o călătorie de 1.300 de kilometri către Georgia de Sud, o colonie britanică unde exista o stație de vânătoare de balene.

Sfidând mările și temperaturile extrem de reci, periplul de 17 zile cu o mică barcă deschisă este considerată una dintre cele mai remarcabile realizări din istoria maritimă. Toți cei 28 de membri ai expediției au supraviețuit.

Sir Ernest Shackleton a părăsit Londra la bordul Quest în ultima sa călătorie în Antarctica cu expediția Shackleton-Rowett, pe 17 septembrie 1921. Șapte ani mai târziu, Shackleton a murit după ce a suferit un atac de cord la vârsta de 47 de ani la bordul navei, când aceasta era ancorată în largul coastei Georgiei de Sud.

În 1962, nava a fost avariată de gheață și s-a scufundat în largul coastei Newfoundland. Din fericire, echipajul norvegian a supraviețuit.

