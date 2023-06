Elveția - România, preliminarii EURO 2024. Surprizele lui Iordănescu din echipa de start - Live score

Rămâneți pe DC News pentru a afla principalele evenimente ale partidei!

Edi Iordănescu a schimbat sistemul de joc față de meciul disputat contra Kosovo, scor 0-0. Antrenorul naționalei îi va utiliza pe Ionuț Nedelcearu, Ianis Hagi, Vladimir Screciu, Deian Sorescu și Denis Alibec.

Elveția - România, echipele de start:

Elveția: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Fernandes, Zakaria, Xhaka, Freuler - Shaqiri, Amdouni, Vargas

Rezerve: Mvogo, Kobel - Garcia, Seferovic, Steffen, Zuber, Sow, Bislimi, Zesiger, Zeqiri, Aebischer, Schar

Selecționer: Murat Yakin

România: 12. Moldovan – 4. Manea, 5. Nedelcearu, 15. Burcă, 3. Drăgușin, 23. Sorescu – 11. Hagi, 22. Screciu, 10. Stanciu-cpt., 19. Coman – 7. Alibec

Rezerve: 1. Târnovanu, 16. Aioani – 2. Țicu, 6. Băluță, 8. Cicâldău, 9. Pușcaș, 13. Mihăilă, 14. M. Marin, 17. Rus, 18. Olaru, 20. Man, 21. Moruțan

Antrenor: Edward Iordănescu (45 de ani)

În acest moment, „Tricolorii” ocupă locul al 2-lea în grupa I, având două puncte mai puțin decât liderul Elveția. Primele două clasate se califică direct la Campionatul European din 2024, competiție organizată de Germania.

Naționala României a avut dificultăți să ajungă în Elveția pentru partida din preliminariile EURO 2024 de luni seară.

Avionul cu care echipa naţională de fotbal a României ar fi trebuit să facă duminică deplasarea din Kosovo spre Elveţia s-a defectat, astfel încât "tricolorii" au fost nevoiţi să ajungă de la Prishtina la Zurich cu alte două aeronave, a anunţat, duminică, selecţionerul Edward Iordănescu, conform Agerpres.



„Am avut probleme cu furtuna, am avut probleme cu avionul, au fost probleme. A fost şi o întârziere, am făcut şase ore de la momentul de când am plecat din hotel din Kosovo până când am intrat în hotel în Elveţia. Important este că nu s-a stricat în zbor. Dacă suntem aici, înseamnă că suntem sănătoşi şi asta este o provocare, le luăm pe toate cum le primim. Încercăm să ne energizăm, să ne capacităm, să ne motivăm şi, dacă trebuie, să schimbăm şi la Bucureşti aeronava, dar ducem puncte cu noi, eu sunt mulţumit cu asta”, a declarat selecţionerul Edward Iordănescu. Vezi continuarea aici!

