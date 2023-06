Probleme cu deplasarea tricolorilor în Elveția. Selecționerul Iordănescu a anunțat că s-a stricat avionul

Avionul cu care echipa naţională de fotbal a României ar fi trebuit să facă duminică deplasarea din Kosovo spre Elveţia s-a defectat, astfel încât "tricolorii" au fost nevoiţi să ajungă de la Prishtina la Zurich cu alte două aeronave, a anunţat, duminică, selecţionerul Edward Iordănescu, conform Agerpres.



„Am avut probleme cu furtuna, am avut probleme cu avionul, au fost probleme. A fost şi o întârziere, am făcut şase ore de la momentul de când am plecat din hotel din Kosovo până când am intrat în hotel în Elveţia. Important este că nu s-a stricat în zbor. Dacă suntem aici, înseamnă că suntem sănătoşi şi asta este o provocare, le luăm pe toate cum le primim. Încercăm să ne energizăm, să ne capacităm, să ne motivăm şi, dacă trebuie, să schimbăm şi la Bucureşti aeronava, dar ducem puncte cu noi, eu sunt mulţumit cu asta”, a declarat selecţionerul Edward Iordănescu.



România a remizat cu Kosovo (0-0), vineri seara, la Prishtina, iar luni va întâlni Elveţia în Grupa I a preliminariilor EURO 2024 (Swissporarena - Lucerna, ora 21:45).

Perspectiva lui Iordănescu privind partida cu elvețienii

"Suntem pe un drum bun, pentru că sunt lucruri bune care se întâmplă în interiorul grupului şi-mi doresc ca în scurt timp multe dintre ele să iasă la suprafaţă. Chiar la ultimul joc aţi văzut o echipă de luptă. Elveţia nu cred că are nevoie de foarte multe cuvinte de prezentare, o cunoaştem foarte bine, atât individual cât şi colectiv, sunt jucători care joacă la un nivel foarte înalt, care performează, o echipă pe care am urmărit-o şi la turneul final, o echipă cu multă experienţă.

E o prezenţă constantă la turneele finale, o forţă a Europei în momentul de faţă, dar asta este pentru noi şi mai provocator. Pentru că trebuie să ne ridicăm şi mai mult nivelul şi trebuie să facem un efort şi mai mare mâine decât am făcut acum două zile. Nu există meciuri în drumul nostru pe care să nu le luăm în calcul, aşadar am venit pentru puncte aici", a declarat Iordănescu.

