Eduard Teodorescu este actor și model la numai 18 ani. Deși a început prin modeling, Eduard a reușit să-și facă loc pe scenele din România în cele din urmă, lucru pe care l-a și dorit. Fiind invitat la Mi-Th Influencer, alături de gazdele emisiunii, Mirela Vescan şi Thea Haimovitz, el a discutat despre cariera de model, provocările din spate, dar și eforturile pe care a trebuit să le depună pentru a se face remarcat de industrie.

În cele din urmă, tânărul actor și model a vorbit despre una dintre problemele cele mai comune în rândul adolescenților: acneea, ca problemă dermatologică.

„Este în spate, am lăsat-o în urmă. Am avut problema aceasta timp de 3 ani. Am avut probleme grave cu acneea dermatologică. Am fost la o mulțime de dermatologi, creme, seruri, nimic nu funcționa. Ajunsesem la concluzia că cea mai utilă soluție este laserul.

După, am stat puțin și m-am gândit, uitându-mă în spate, că la niciun control dermatologic nu s-a căutat cauza. Nu s-a făcut un test, nu s-a pus un diagnostic. Eu primeam tratamente peste tratamente, dar fără diagnostic. Nu știam ce tratez.

În definitiv, am început să schimb diverse obiceiuri pe care le aveam. Eliminasem sarea, zahărul, laptele, am reglat programul de somn.

Schimbam așternutul cu față de pernă de mătase. Pe toate le-am încercat, inclusiv spălatul pe cap înainte de culcare. În păr se rețin cele mai multe particule de praf și microbi.

În momentul în care dormi pe o parte și nu pe spate, toate particulele acelea ajung pe fața ta. Automat tenul se irită. La mine cauza era atât de evidentă încât nu m-am gândit să o mai caut. A fost de la stres. În momentul în care nu m-am mai stresat au dispărut toate. Mi-am irosit timpul încercând alte soluții”, a precizat Eduard Teodorescu, la DC News.

Cum a eliminat stresul

„Stresul, până la urmă, nu există. Noi ne creăm situațiile. Noi, ca oameni, tindem să ne complicăm mult situațiile. Această masă, chiar dacă e albă, noi mereu vom sta să o analizăm: mai are o dunguliță, mai are o nuanță, dar dacă stingem lumina? În momentul în care ai schimbat perspectiva, ai schimbat toată traiectoria. Dacă dintr-o direcție vezi o problemă, schimbi perspectiva și poți vedea o soluție. Îți poți schimba realitatea printr-o perspectivă”, a mai adăugat tânărul actor, la DC News.

