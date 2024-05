Ruptură în cabinetul de război al Israelului: Ministrul Apărării îl provoacă pe Netanyahu privind planurile post-război în Gaza

Comentariile lui Gallant, susținute imediat de colegul său, ministrul Benny Gantz, au aruncat conducerea Israelului într-o dispută publică intensă în mijlocul conflictului din Gaza, generând speculații imediate privind viitorul lui Gallant în guvernul israelian și coaliția fracturată a lui Netanyahu, scrie The Guardian.

În declarații fără compromisuri, Gallant – al cărui concediere de anul trecut de către Netanyahu a declanșat proteste masive, o criză politică și, în cele din urmă, o revocare de către prim-ministru – a cerut public ca Netanyahu să descrie planurile pentru „ziua de după” în Gaza.

Controversial speech by Gallant yesterday about ‘the day after Gaza’



It would be nice to see the Israeli war cabinet on the same page.



Netanyahu claims that you can’t make a decision about the day after until Hxmas cease to control Gaza. pic.twitter.com/sAg8pXZQGg