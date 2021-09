Doi pui de BILBY, specie pe cale de dispariţie, s-au născut la o grădină zoologică din Sydney - VIDEO

Pui bilby / Foto: Captură video Youtube Australian Academy of Science

Grădina Zoologică Taronga din Sydney, Australia, a anunţat naşterea a doi pui de bilby, animal cunoscut şi sub numele de peramel, sau marele iepure marsupial, o specie pe cale de dispariţie, informează Agerpres, citând Reuters. Potrivit zoologilor, cele două exemplare vor fi folosite în cadrul unui program de reproducere sau vor fi eliberate în sălbăticie.

Puii, numiți Mallee şi Cliff





Îngrijitorii de la grădina zoologică i-au numit pe cei doi pui, ambii de sex masculin, Mallee şi Cliff, după un parc naţional - Mallee Cliffs National Park - situat la aproximativ 790 km distanţă de Sydney, unde aceste animale se regăseau odată din abundenţă şi unde specia este în prezent reintrodusă.



Cei doi pui au vârsta de patru luni. "Marele bilby a dispărut aici în New South Wales", a declarat zoologul Paul Hare. "Însă, Societatea de Conservare Taronga a avut un program de reproducere foarte reuşit în cadrul căruia am reuşit să îi înmulţim şi să îi introducem în rezervaţia pe care am înfiinţat-o, în speranţa că în cele din urmă vor putea fi eliberaţi în sălbăticie", a adăugat el.

De ce au dispărut bilby





Bilby (Macrotis lagotis) au trăit în Australia timp de 15 milioane de ani şi erau odată prezenţi pe 70% din suprafaţa continentului, conform organizaţiei Bush Heritage Australia.



Aceste animale îşi folosesc membrele anterioare puternice şi ghearele pentru a construi tuneluri, care le oferă posibilitatea de a se adăposti de arşiţa Australiei şi de prădători. Printre ameninţările cu care s-au confruntat în sălbăticie se numără prezenţa unor specii introduse, precum vulpile şi pisicile, dar şi distrugerea habitatului natural, a notat Hare.



"Vestea minunată pentru aceşti pui marsupiali este că fie vor face parte din programul nostru de reproducere, fie din programul nostru de eliberare" în sălbăticie, a adăugat zoologul.