Diferența dintre Florentin Pandele și Florin Petre, primarul din Crevedia

Florin și Florentin s-au regăsit în același partid, au urcat spre culmile administrației publice locale cu aripile vulturului PUNR în spate. Ambii conduc localități aflate în paradisul imobiliar din Ilfov, în proximitatea Capitalei.

Nici unul nici altul nu au știut. Vorba ceea: știa tot satul, nu știa bărbatul...de fapt, bărbații politici din fruntea trebii.

Florentin Pandele nu știa că șoferul soției sale scotea bani buni din rele tratamente aplicate pensionarilor în azilul din Voluntari. Primarul a aflat doar după ce au descins mascații la Casa groazei: „Cei care au greşit trebuie să răspundă. Nu am avut informaţii. Sunt un om sensibil (…) Nu este semnătura mea. Uitați-vă sus, între N și D este semnat cu bară. Am aflat acum aproximativ două ore. Un post TV a prezentat ce prezentați acum și, imediat cum am văzut la postul de televiziune în care se spunea că Pandele știa de lucrul acesta, am sunat-o pe secretara generală a orașului, pe directoarea de la Asistență Socială și pe comandantul poliției locale. Am dat dispoziție să-mi prezinte în regim de urgență, să-mi prezinte înscrisuri vizavi de ceea ce a apărut la televizor. Eu, repet, nu am fost informat”.

(E drept că nașul său, Becali, l-a contrazis. "Domnul Pandele este un primar care controlează tot şi aşa trebuie să fie un primar, pentru că dacă nu ar fi fost Pandele, nu că-i finul meu, nu creştea aşa Voluntariul”, a spus Becali. Dar, cunoscând stilul flamboaiant al miliardarului din Pipera, menționez fraza doar pentru a da o pată de culoare, ca o simplă paranteză, de care nu ne împiedicăm în analiza comparativă a celor doi edili).

Florin Petre nu știa nici el că, după ora 18, cetățenii din comună își încarcă buteliile la depozitul GPL din localitate. După opșpe, ca să nu vadă ISCIR-ul, ISU și Poliția, națională și locală, fiindcă, stația era oficial închisă de doi ani. Primarul n-a văzut, n-a cunoscut că ziua-n amiaza mare vin camioane cisternă care alimentează regulat bomba cu ceas din administrația sa. Știa că stația GPL nu are aviz de funcționare, dar, ce să vezi, nu știa că funcționează.

Ajungi să te întrebi la ce sunt buni primarii, dacă nu știu nimic despre ceea ce se întâmplă în parohiile lor? Poate pentru a transfera copiilor afaceri bănoase cu combustibil, ca primarul din Caracal?

În fine, care sunt deosebirile?

Florin Petre e doar la primul mandat de primar, Florentin Pandele are cinci sau șase, nici nu le mai știm numărul. Și, evident, pare muuult mai bogat decât ”amărâtul” de primar din Crevedia.

Acest articol reprezintă o opinie.