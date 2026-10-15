Dieta Dianei Șoșoacă: Cum a reușit să slăbească 20 de kilograme

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Din articol Diana Șoșoacă: Am fost și manechin cândva

Diana Șoșoacă a dezvăluit cum a reușit să slăbească 20 de kilograme.

Europarlamentara Diana Șoșoacă a spus în emisiunea lui Dan Diaconescu că a slăbit aproximativ 20 de kilograme cu ajutorul unui regim disociat, bazat pe consumul separat al alimentelor.

Pe scurt, aceasta consumă timp de șase zile alimente din diferite categorii, iar în a șaptea zi le combină.

„În jur de 20 de kilograme. Am mai dat rețeta o dată: regimul disociat și foarte multă iubire.

În prima zi, fructe, fără banane și struguri.

A doua zi, pui la grătar sau fiert, fără pielița de deasupra.

A treia zi, lactate, dar fără telemea și smântână.

A patra zi, ouă fierte tari. Fără nimic altceva, fără garnituri sau altceva.

A cincea zi legume fierte, fără cartofi, fasole, varză.

A șasea zi, pește la grătar sau fiert.

În a șaptea zi le combinați pe toate”, a spus europarlamentara la emisiunea lui Dan Diaconescu.

În martie 2024, Diana Șoșoacă declara că ia în greutate din cauza stresului.

„Iau în greutate că e stres. Oricând poate să mi se întâmple orice. Mintea mea trebuie să susțină un consum, zile fără somn, nu mănânc, beau kilograme de cafea, stresul e atât de mare, mă lupt cu hidra asta”, declara europarlamentara.

Diana Șoșoacă: Am fost și manechin cândva

În trecut, europarlamentara a povestit că a practicat dans profesionist, gimnastică și balet timp de 14 ani.

„Am făcut 14 ani de dans profesionist, gimnastică și balet. În '90 am câștigat concursul de cea mai rezistentă dansatoare pe muzică spaniolă. A început dansul la ora 21:00 și nu m-am oprit până la ora 7:00. Numai spaniole. Am slăbit în noaptea aia 10 kilograme. Venisem cu 55 de kilograme și am plecat cu 45.

Am fost Miss la viața mea. Am avut și 38 de centimetri în talie. Am fost și manechin cândva, 38 de centimetri în talie aveam. La 1,75 înălțime. Aveam în jur de 52-55 de kilograme. Întotdeauna la bust am avut mai mult, în jur de 100-105, 38-40 în talie, eram o viespe.

Făceam șpagatul în aer, îl fac și acum”, a declarat Diana Șoșoacă în trecut.