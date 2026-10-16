﻿ Deputata USR Diana Stoica, acuzată că a distribuit un mesaj considerat homofob pe un grup de WhatsApp al Camerei Deputaților - Foto | DCNews
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Deputata USR Diana Stoica, acuzată că a distribuit un mesaj considerat homofob pe un grup de WhatsApp al Camerei Deputaților - Foto

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
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Colaj Facebook Diana Stoica & Mesajul distribuit pe Whatsap
Colaj Facebook Diana Stoica & Mesajul distribuit pe Whatsap

Lidera deputaților USR Diana Stoica este în mijlocul unui scandal major, după ce ar fi redistribuit pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților un mesaj considerat homofob.

Situația este neclară deoarece nu se știe exact dacă mesajul îi aparține sau nu deputatei USR, ea pare doar a-l distribui.

DC News a contactat-o pe deputata USR Diana Stoica, pentru un punct de vedere privind acest subiect! Îl vom publica de îndată ce îl vom avea!

Unele voci l-au acuzat pe deputatul USR Cătălin Drulă, că el ar fi scris mesajul. 

DC News l-a contactat pe Cătălin Drulă, care a negat, spunând că este ”100% fals” acest lucru.

Ce scrie în mesajul redirecționat pe grupul de WatsApp al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților 

”Nu că vreau să vă spun, dar zic: de ce avem mai mulți g*y decât femei în guvernul României?”, este întrebarea care apare în conversație imediat după transmiterea unor documente privind repartizarea comisiilor parlamentare, programul de guvernare și alte materiale despre care se precizează că au fost aprobate în Biroul Permanent Reunit (BPR).

FOTO

Mesaj considerat homofob, distribuit de o deputată USR. C

Captură foto - Diana Stoica (deputata USR), distribuind mesajul considerat homofob

Florin Manole spune că mesajul este real

Florin Manole, nominalizat pentru funcția de ministru al Muncii în viitorul Guvern, a confirmat autenticitatea mesajului.  El a zis că acest caz ar trebui analizat de urgență de Comisia de disciplină a Camerei Deputaților. 

”Acest mesaj este 100% autentic, în sensul că și colegii mei care sunt pe grupul Comisiei de afaceri europene au văzut asta. Deci, nu este niciun dubiu. În al doilea rând, evident, este un mesaj grobian, homofob și nejustificat. Și, în al treilea rând, grupurile WhatsApp ale unei comisii parlamentare trebuie folosite pentru discuții despre organizare, despre subiectele care se dezbat în comisie, nu despre așa ceva. (...) Este o jignire la adresa oricui, este o dovadă de proastă calitate umană”, a declarat Florin Manole, la Realitatea Plus.

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Comentarii (2)

Petre   •   16 Octombrie 2026   •   14:13

Oamenii astia chiar nu au treaba? Se spun multe lucruri in general. Au gasit ceva cu adevarat important pentru a analiza dupa ce au rezolvat toate problemele?! Face un userist ceva hop pesede cu un comentariu si viceversa. De la sutienul meteorologic am trecut la mesajele elgibitiste.

Mihai1   •   16 Octombrie 2026   •   14:09

La fel cum USR sunt împotriva Rusiei dar oameni din conducerea USR încalcă embargoul și trimit utilaje pentru producție militară lui Putin la fel și aici USR este pro LGBTQ până când asta le afectează afacerile.

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