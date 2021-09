De ce nu sunt plătiţi cei din centrele de vaccinare. Mihăilă, atac la Cîţu: Ştia că bugetul e la fundul sacului

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, a venit cu detalii despre banii alocați de premierul Florin Cîțu:

„Sunt aici să explic ceea ce domnul prim-ministru a spus astăzi, cum a spus și ieri. Că nu înțelege cum oamenii din centrele de vaccinare sunt neplătiți de 2-3 luni. Ne spune acum că nu înțelege cum s-a întâmplat acest lucru, deși știa încă din aprilie că banii alocați Ministerului Sănătății nu sunt suficienți. În 28 aprilie, printr-o adresă, înregistrată cu număr de înregistrare la Cabinetul premierului, în care, cele care finanțează terapiile intensive din spitale, pentru plata personalului din centrele de vaccinare.

În ceea ce privește salariile personalului medical, i-am atras atenția că pentru anul 2021 numărul personalului plătit de MS a crescut prin suplimentarea acestuia în serviciile județene de ambulanță, în direcțiile de sănătate publică și în unitățile de primiri urgență la aproximativ 75.000 de persoane.

De asemenea, am explicat în adresă că în ceea ce privește programele de sănătate care includ, pe lângă vaccinare împotriva Covid-19, vaccinurile pentru copii, tratamentele pentru tuberculoză și bolnavii cu HIV, a fost informat astfel încă de pe atunci că mai era nevoie de 630 de milioane de lei pentru a ajunge măcar la nivelul anului 2020, când nu aveam vaccinurile Covid-19.

Era precizat în adresă că fondurile alocate de 240 de milioane de lei pentru acțiunile prioritare, înființarea secțiilor de terapie intensivă și de mari arși, sunt insuficiente, fiind mai mici cu aproximativ 160 de milioane de lei decât în 2020. Pentru personalul implicat în procesul de vaccinare, i-am spus că e nevoie de suplimentare, având în vedere că în Legea Bugetului a fost specificat în mod expres plafonul ce putea fi cheltuit, din acest motiv MS nu a putut redistribui fonduri din alte articole bugetare.

Am cerut suplimentarea pentru medicii de familie, pentru centrele de vaccinare din alte locații, precum și pentru plata cheltuielilor de funcționare. Fondurile ne-au fost suficiente până la nivelul lunii mai. Așadar, începând din luna aprilie, domnul prim-ministru a avut detaliat necesarul de bani pentru fiecare capitol bugetar de la MS.

În 8 iunie am transmis Guvernului un Memorandum în care am explicat că am ajuns la epuizarea bugetului și am cerut deblocarea reținerii de 10% la Ministerul Sănătății din bugetul de stat. Cu alte cuvinte, domnul prim-ministru știa că bugetul Ministerului Sănătății pentru programele de sănătate și alte titluri era în fundul sacului. Singurele răspunsuri din partea domnului prim-ministru au fost cele legate de faptul că va rezolva la rectificare“, a precizat ministrul Ioana Mihăilă.

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat sâmbătă, în județul Hunedoara, unde a participat la prezentarea Moțiunii „PNL - Forța Dreptei” în Comitetul Director Județean al PNL, că nu înțelege care este motivul declanșării acestei crize guvernamentale.

„Am intrat într-o criză, nu-i văd motivația, nu-i văd mobilul. La Guvern, în momentul de față se pregătesc hotărâri de guvern pentru demiterea tututor prefecților și suprefecților USR PLUS. Florin Cîțu, înainte de întâlnirea de la coaliție, în declarația de presă, a spus că informează cancelariile occidentale că USR PLUS va face moțiune de cenzură cu AUR. Chiar vrem să nu mai avem nicio șansă să reconstruim singura formulă politică care poate genera o majoritate parlamentară care să dea un Guvern decent”, a spus Ludovic Orban (citește AICI).