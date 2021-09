Orban îl acuză pe Cîţu că distruge şansele împăcării cu USR-PLUS. "În competiţia electorală s-a făcut praf şi coaliţia"

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat sâmbătă, în județul Hunedoara, unde a participat la prezentarea Moțiunii „PNL - Forța Dreptei” în Comitetul Director Județean al PNL, că nu înțelege care este motivul declanșării acestei crize guvernamentale.

„Am intrat într-o criză, nu-i văd motivația, nu-i văd mobilul. La Guvern, în momentul de față se pregătesc hotărâri de guvern pentru demiterea tututor prefecților și suprefecților USR PLUS. Florin Cîțu, înainte de întâlnirea de la coaliție, în declarația de presă, a spus că informează cancelariile occidentale că USR PLUS va face moțiune de cenzură cu AUR. Chiar vrem să nu mai avem nicio șansă să reconstruim singura formulă politică care poate genera o majoritate parlamentară care să dea un Guvern decent”, a spus Ludovic Orban.

Conform acestuia, decizia care a „făcut praf coaliția” a fost luată fără să fie consultat.

„În 1 septembrie a fost rupt în două efectiv grupul parlamentar, lipsit complet de reprezentare de cei care mă susțin pe mine, președintele PNL, în competiția electorală s-a făcut praf și coaliția, cu o decizie care a fost luată fără acordul meu și fără consultarea mea”, a adăugat președintele PNL, citat de Mediafax.

Orban: "Oameni sunaţi să îşi retragă Like-urile la postările mele"

„Eu vă spun sincer că am trăit din momentul anunțării candidaturii (lui Florin Cîțu-n.r.) este cea mai urâtă perioadă din viața mea în PNL și este practic cea mai urâtă campanie cu care m-am confruntat eu în 31 de ani de politică. Nu poți să faci campanie cu <pâinea și cuțitul sunt la mine. Dacă nu mă votați, nu primiți nimic, nici funcții, ba chiar vă dăm afară oamenii. Cine e cu Orban, să plece>”, a spus sâmbătă, în județul Hunedoara, Ludovic Orban.

Acesta susține că membri ai partidului au fost sunați să își reatragă Like-urile de pe postările lui,

„Ce mi-a fost dat să aud de la susținătorii mei în ultimele 3 luni n-am auzit în viața mea de la colegi din PNL. Să fie sunați să-și retragă Like-urile de pe postările mele, să se facă monitorizare pe Like-uri. Să-i pună pe primari să semneze pentru susținerea unui candidat că altfel nu-i bagă delegați la congres. Să li se spună primarilor sau președinților de filială că niciun primar nu va primi niciun proiect dacă nu se aliniază în susținerea celui care are pâinea și cuțitul”, a acuzat Orban.

Președintele PNL a mai spus că în 1 septembrie toți susținătorii care au semnat moțiunea lui „au fost schimbați din funcțiile de conducere de la Cameră și de la Senat”.

Cîţu anunţase şi el posibila demitere a prefecţilor USR-PLUS

"Analizăm această oportunitate. Eu vorbesc de onoare. Cred că atunci când te întorci împotriva propriului guvern, împotriva propriei persoane, pentru că încă sunt membri în guvern, e un lucru bizar (să rămână în funcţii n.red.). Repet, când Dragnea şi-a dat jos propriul guvern, miniştrii au demisionat, deci nu s-au votat pe ei să se dea jos din guvern. Se pare că la PSD a fost mai multă onoare. Eu fac apel la onoare, când e vorba de politică. Aşteptăm să vedem. Mesajul este pentru toţi cei numiţi de USR PLUS, pentru că sunt prefecţi, subprefecţi, preşedinţi de companii, agenţii etc. Dar vedem ... Cred că atunci când iei o astfel de decizie, înseamnă că nu ai încredere în proprii oameni. Se pare că USR a decis că proprii miniştri nu au făcut o treabă bună. Eu nu am spus că nu au făcut o treabă bună, unii dintre ei nu au făcut o treabă bună", a afirmat Florin Cîţu.

