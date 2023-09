De ce nu a fost convocat Alex Mitriţă la naţională. Edi Iordănescu, explicaţii

"Din punctul meu de vedere, procesul de selecție înseamnă evoluție, dezvoltare, desfășurare, trebuie să ne uităm la mai multe amănunte. Cred că dacă adunăm toți antrenorii României într-o cameră și vorbim de selecție, nu știu dacă doi vor face aceeași echipă.

Eu înțeleg aceste observații, dar responsabilitatea este exclusiv a mea și decizia îmi aparține în totalitate. Tatăl meu este cel mai titrat antrenor din istoria echipei naționale a României și cred că dacă discutăm pe lot, poate și el vede mai multe lucruri diferit.

Eu sunt cel care lucrează cu echipa. Recunosc că erau și alte nume care puteau să se afle alături de noi, dar focusul exclusiv merge către acest grup.

Recunosc că și forma de moment a fost și va fi un element foarte important. Ținem cont de asta, dar m-am uitat și la istoricul fiecărui jucător la echipa națională. Am spus de la început că e o campanie scurtă, trebuie să avem omogenitate, continuitate și un grup pe care să-l cunosc foarte bine.”, a spus Edi iordănescu, la conferința de presă.

Cum a prefaţat selecţionerul cele două meciuri

"Suntem în faţa unui moment important şi frumos în acelaşi timp, pentru care am muncit, dar în continuare suntem departe de obiectivul nostru, pentru că sunt multe puncte puse în joc. Este un joc cu importanţă mare, un joc cheie, dar nu decisiv. Îmi doresc foarte mult mentalitatea corectă pentru acest joc, să fim pregătiţi din toate punctele de vedere, atât tehnic, tactic, dar şi emoţional. Îmi doresc bucurie, în niciun caz închistare. Îmi doresc mai mult ca oricând ca echipa să fie limpede în decizii şi miza acestui joc să nu ne ducă în poziţia de a ne bulversa deciziile. Avem o datorie faţă de noi, faţă de suporterii echipei naţionale, pentru că după mulţi ani să reuşim să mai facem un pas către o calificare mult aşteptată. Asiguraţi-vă că vom pregăti meciul la victorie, este spiritul pe care vreau să îl transmit către echipă. Ştiu că de multe ori ne este greu, dar am arătat că putem să suferim, am demonstrat că ştim să nu cedăm. Ne interesează trei puncte, ştim că avem nevoie de aceste puncte", a declarat Iordănescu.



Antrenorul naţionalei consideră că selecţionata Israelului este una puternică, având în componenţă fotbalişti care evoluează an de an în grupele cupelor europene cu echipele de club, scrie Agerpres.



"Eu nu exclud Kosovo din lupta pentru calificare, dar încercăm să ne concentrăm pe echipa noastră. Am un respect deosebit pentru fotbalul israelian şi pentru echipa Israelului. Am descoperit multe calităţi individuale în echipa Israelului, au jucători experimentaţi. Suntem pregătiţi să întâmpinăm o puternică opoziţie. Avem o şansă de calificare, am promis suporterilor acest lucru şi suntem pregătiţi pentru această provocare. Am descoperit în echipa Israelului un mix de experienţă şi tinereţe, dar şi jucători care pot face diferenţa. Adversarul are suficientă experienţă, a meciurilor internaţionale, vedem că an de an au echipe în grupele cupelor europene, e clar că fotbalul israelian este într-un progres real şi accentuat. În ceea ce ne priveşte, din păcate, fotbalul românesc încă traversează perioade grele. Vedem ce s-a întâmplat la nivelul cluburilor", a afirmat Iordănescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News