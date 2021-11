De ce i-a cedat Florin Cîțu locul lui Nicolae Ciucă. Scenă cu Ludovic Orban - surse DCNews

Nicolae Ciucă a fost propus premier din partea PNL. În ședința BEx, propunerea a venit chiar din partea lui Florin Cîțu, premier interimar și președinte al PNL.

”Este o victorie importantă pentru noi, PNL, să avem primul premierul, mai ales pentru că suntem partidul mai mic din coaliție. Pentru prima parte a rotativei, îl propun pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier" a spus Florin Cîțu în ședința PNL, conform surselor DCNews. Vezi aici mai mult

Nicolae Ciucă a fost aprobat unanim de către liderii PNL. Prim-vicepreşedintele PNL, Gheorghe Flutur, a anunțat: "În BEx al PNL, în unanimitate, la propunerea preşedintelui partidului, a fost votat candidat pentru premier domnul Nicolae Ciucă. Propunerea a venit din partea preşedintelui partidului şi a fost un vot în unanimitate".

La momentul scrierii acestei știri, au loc negocieri cu PSD, în această nouă formulă. Anterior, Nicolae Ciucă a fost pus la curent de Florin Cîțu și de prim-vicepreședinții PNL cu privire la stadiul negocierilor.

De ce a făcut Florin Cîțu pasul în spate

Nicolae Ciucă nu este numai premierul propus de PNL, dar face parte și din echipa negocierilor pentru guvernare, ca șef al delegației. În acest context, Florin Cîțu a amintit în BEx al PNL, conform surselor DCNews, că și el și-ar fi dorit să conducă delegația de negocieri când a fost premier desemnat, în 2020, dar, în acel moment, cel care a condus delegația a fost Ludovic Orban, președintele partidului. Astfel, Florin Cîțu, aflat în fruntea PNL, vede că alegerea corectă este să-i lase locul, în vederea negocierilor cu PSD și UDMR, lui Nicolae Ciucă.

Ghinea, contrariat: Am stricat ceva ce mergea

Cristian Ghinea, vicepreședinte USR și fost ministru al Fondurilor Europene în Guvernul Cîțu, a întrebat retoric, după propunerea PNL ca premier să fie Nicolae Ciucă, de ce s-a mai stricat coaliția PNL - USR - UDMR, în această situație: "(Ciucă, n.r) e un om decent, am fost colegi în guvern. Un om la locul lui. Nu ştiu cum va putea să gestioneze politic o coaliţie foarte grea. De ce am mai stricat coaliţia, de ce nu mai este USR la guvernare, dacă PNL renunţă la premierul Florin Cîţu? Pare atât de absurd, atât de bizar că am stricat ceva care mergea. (...) Singura noastră condiţie a fost să nu mai fie Florin Cîţu, pentru că a făcut acele mişcări pripite de stricare a coaliţiei” a spus el. Vezi mai mult aici