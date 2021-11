Culise din BEx al PNL. Ce a spus Florin Cîțu când l-a propus pe Nicolae Ciucă premier

”Este o victorie importantă pentru noi, PNL, să avem primul premierul, mai ales pentru că suntem partidul mai mic din coaliție. Pentru prima parte a rotativei, îl propun pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier" a spus Florin Cîțu în ședința PNL, conform surselor DCNews.

În plus, președintele PNL ar fi fost și cel care ar fi propus, în ședința BEx, ca delegația PNL să fie condusă, în continuare, la negocierile cu PSD și UDMR, de Nicolae Ciucă.

În ședința BEx, după vot, Florin Cîțu a anunțat că la ora 15.00 convoacă o ședință cu prim-vicepreședinții și Nicolae Ciucă, înainte de ședința de la ora 16.00, de la Parlament, cu PSD, mai arată sursele DCNews. Nicolae Ciucă a cerut o reconfirmare pentru locul ședinței, spunând ”înțeleg că la Guvern are loc”, conform informațiilor din PNL.

Dacă totul merge bine, joi avem Guvern

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, vicepremier interimar, a afirmat, joi, că, dacă totul va merge bine după nominalizarea lui Nicolae Ciucă pentru funcţia de premier de către PNL, noul guvern va putea fi votat săptămâna viitoare de către Parlament.



"Este decizia PNL, n-o să comentez, noi suntem în coaliţie şi în parteneriat. Astăzi ar fi o primă întâlnire în acest format cu domnul Ciucă, trebuie să vadă şi el ce am făcut până la această oră, programul de guvernare, apoi discuţiile legate de guvern, de acordul politic şi, dacă totul merge bine, atunci, sigur, săptămâna viitoare, miercuri, joi, vor fi în Parlament audieri, joi cel târziu vot pentru noul Guvern, ca să fie foarte clară agenda", a declarat Kelemen Hunor, pentru Agerpres.

Anterior, prim-vicepreşedintele PNL, Gheorghe Flutur, a anunțat: "În BEx al PNL, în unanimitate, la propunerea preşedintelui partidului, a fost votat candidat pentru premier domnul Nicolae Ciucă. Propunerea a venit din partea preşedintelui partidului şi a fost un vot în unanimitate".

Mesajul care ar putea ajunge pe masa președintelui luni

UDMR amintește că l-a susținut pe Nicolae Ciucă de la început: "Noi l-am acceptat pe domnul Ciucă o dată, am pregătit un program de guvernare, am pregătit o structură de guvern, deci, din acest punct de vedere, dacă pot să mă exprim aşa, poziţiile noastre au fost armonizate. Acum trebuie să vedem şi contribuţia colegilor de la PSD, ceea ce noi am inclus în mare parte în program. Au rămas câteva chestiuni legate de fiscalitate, de partea socială, o să discutăm în aceste zile, în acest weekend, şi luni să fim în măsură să spunem preşedintelui Iohannis: "Acesta este programul de guvernare, aceasta este structura de guvern", şi să-l desemneze oficial pe Nicolae Ciucă", a mai spus Kelemen Hunor.