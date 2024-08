”David Popovici a avut mână bună”. Elisabeta Lipă (ANS), după a doua medalie de aur a României: A spart gheața exact cum trebuie

Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport, a afirmat că succesul lui David Popovici, noul campion olimpic la 200 m liber, a ”spart gheața” pentru cea de-a doua medalie de aur obținută de lotul României, prin canotorii Marian Enache și Andrei Cornea.

”Sunt foarte fericită pentru aceste rezultate de excepție. David Popovici a avut mână bună, a spart gheața exact cum trebuie, și sper ca încă o săptămână și două zile, cât mai durează Jocurile Olimpice să mai vină foarte mult sportivi aici.

Eu le urez succes tuturor sportivilor care urmează să simtă adrenalina Jocurilor Olimpice, pentru că eu personal iubesc această competiție și sunt în convinsă că vor da dovadă de mai multă ambiție, mai multă dăruire”, a declarat Elisabeta Lipă, în cadrul unui eveniment care a avut loc la Casa României de la Paris, citată de Agerpres.

Enache: Am plecat cum mentalitatea de a câștiga

Canotorul Marian Enache, campion olimpic la dublu vâsle masculin, a susținut că a avut tot timpul încredere că poate câștiga medalia de aur.

”Suntem foarte bucuroși pentru ceea ce am putut realiza aici la Paris. Am plecat tot timpul cu mentalitatea de a câștiga și că vom reuși, indiferent de condiții și presiuni care se pun pe noi. Ceea ce am făcut la antrenamente ne-a adus aici”, a spus Enache, care va împlini 29 de ani pe 5 august.

Andrei Cornea, 24 de ani, încă nu părea să fi trecut peste emoțiile de astăzi.



”Suntem foarte fericiți, adrenalina încă mai este în noi. A fost o zi care nu poate fi descrisă, nu am cuvinte.

Le mulțumim tuturor care ne-au fost alături, și antrenorul lui nostru Antonio Colamonici, care a avut încredere mult mai mare în noi decât aveam noi.

E normal să curgă lacrimi și pentru că este cel mai mare titlu pe care îl poți lua, mai mult de atât nu poți realiza”, a afirmat Cornea.

Festivitatea de premiere a fost una plină de emoții pentru cei doi canotori, emoții care nu au putut fi ținute sub control, ambii plângând când a fost intonat imnul național.

România are patru medalii la JO 2024, două de aur, una câștigată de înotătorul David Popovici la 200 metri liber, una obținută de Andrei Cornea și Marian Enache la dublu vâsle masculin, una de argint, cucerită de Ancuța Bodnar și Simona Radiș la dublu vâsle feminin, și una de bronz, obținută de David Popovici la 100 metri liber.

Canotajul, favorit la medaliile României

Octavian Morariu, membru CIO și fost președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a declarat că sportivii români de la canotaj au concretizat, joi, două din cele patru șanse la medalii pe care le aveau, lucru care este deja foarte mult și îmbucurător.

”Canotajul a adus cei mai mulți sportivi, mai mult de o treime din delegație, sunt prezenți în multe probe cu foarte multe șanse de medalii. Astăzi au concretizat două din patru, ceea ce este deja foarte mult.

Așteptăm mâine dublul fetelor la categorie ușoară, așteptăm și 8+1, sunt convins că vor mai veni medalii. Îmi doresc să fie din metalul cel mai prețios, din aur”, a spus Morariu, potrivit sursei menționate anterior.

”Mă bucur foarte mult pentru sportivi pentru că este încununarea muncii lor de ani de zile, este ceea ce și-au dorit cel mai mult în viață până acum și iată că s-a înfăptuit.

Îi felicit din toată inima și le urez mult succes în continuare. Medaliile sunt tot timpul frumoase, nu pot spune că una este mai frumoasă ca alta, sau un sportiv mai frumos ca altul, este aceeași trăire, aceeași energie, aceeași emoție și aceeași împlinire”, a adăugat Morariu.

