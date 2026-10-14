Darryl Nirenberg, la ceremonia de predare a aeronavei C-130H Hercules oferite gratuit României de SUA

Darryl Nirenberg

Din articol Aeronava provine din categoria Excess Defense Articles - echipamente militare excedentare ale SUA

Darryl Nirenberg va fi prezent la ceremonia de predare a aeronavei C-130H Hercules oferite gratuit României de SUA.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, participă la ceremonia de predare-primire a unei aeronave C-130H Hercules, transferată cu titlu gratuit Forțelor Aeriene Române de către Guvernul SUA. La ceremonie participă și ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță.

Transferul aeronavei se realizează prin Programul Excess Defense Articles, prin care Guvernul Statelor Unite pune la dispoziția partenerilor echipamente militare.

„Miercuri, 14 octombrie, de la ora 10.00, în Baza 90 Transport Aerian Otopeni va avea loc ceremonia de predare-primire a unei aeronave C-130H Hercules, transferată cu titlu gratuit Forțelor Aeriene Române de către Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Programul Excess Defense Articles (EDA).

La eveniment vor participa ministrul apărării naționale, Radu Miruță, și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg. Evenimentul pune în valoare cei aproape 30 de ani de Parteneriat Strategic dintre România și SUA, demonstrând rezultatele sale concrete în domeniul apărării”, a transmis Ministerul Apărării.

Aeronava provine din categoria Excess Defense Articles - echipamente militare excedentare ale SUA

Țara noastră beneficiază de programul EDA din anul 1996, când modelele C-130B au fost integrate în flota de transport a Forțelor Aeriene Române. Aceasta este cea de-a opta aeronavă de acest tip care a intrat în dotarea Armatei României prin EDA.

C-130H Hercules este o aeronavă de transport versatilă și fiabilă, care poate îndeplini o varietate de misiuni precum transportul aerian, evacuare medicală, asistență umanitară și ajutor în caz de dezastru.