Dacia Spring, doar o stea la testele EURO Ncap. Lovitură pentru Renault şi cu modelul ZOE

Dacia Spring a primit o singură stea la testele de siguranţă Ncap, în timp ce Renault Zoe a primit rating ZERO.

Constructorul auto francez Renault a primit miercuri o lovitură dură, după ce European New Car Assessment Programme (NCAP) a atribuit un rating zero modelului Renault Zoe, iar Dacia Spring a primit o singură stea, după noul protocol de testare care a devenit standard pentru Europa, transmite Reuters.



"Renault era odată sinonim cu siguranţa. Însă, aceste rezultate dezamăgitoare pentru Zoe şi Dacia Spring arată că acum siguranţa a devenit o victimă colaterală în tranziţia grupului spre automobilele electrice", a declarat secretarul general de la Euro NCAP, Michiel van Ratingen.



Euro NCAP subliniază că Renault Laguna a fost primul autoturism care a primit vreodată cinci stele la testele NCAP. Acest lucru se întâmpla în 2001. În ultimul an, însă, Renault a demarat un ambiţios program de reducere a costurilor şi relansare a performanţelor după mai mulţi ani în care a urmat o strategia ambiţioasă de expansiune globală, scrie Agerpres.

Renault, pierdere importantă la cifra de afaceri





În trimestrul al treilea, cifra de afaceri a Renault Group a fost de 8.987 milioane de euro, în scădere cu 13,4% faţă de cea înregistrată în perioada similară a anului precedent, în contextul în care vânzările mondiale au scăzut cu 22,3% în ritm anual, până la 599.027 vehicule. Marca Dacia a vândut în trimestrul al treilea 138.375 de vehicule, în scădere cu 11,2% faţă de perioada similară a anului precedent.



Totuşi, în primele 10 luni ale acestui an, modelul Renault Zoe a fost al treilea cel mai bine vândut vehicul complet electric din Europa, după Model 3 de la Tesla şi ID.3 de la Volkswagen. De asemenea, 15.000 de comenzi pentru Dacia Spring, un model produs în China, au fost făcute în primul semestru al acestui an pentru livrare în toamnă.



Un număr de 11 autoturisme au primit ratinguri la ultima rundă de teste efectuată de Euro NCAP în 2021, rundă care nu a inclus şi modele Tesla. Mai multe vehicule au primit cinci stele, precum modelul electric iX de la BMW, modelul electric Mercedes-Benz EQS de la Daimler, Nissan Qashqai şi Volkswagen VW Caddy.