„Curat murdar“ la Sectorul 1. Ioana Constantin: Timpul va demonstra că incompetența lui Clotilde Armand a adus multe prejudicii

Ioana Constantin a transmis un mesaj prin care demantelează modul în care Clotilde Armand a abordat problemele de la Sectorul 1:

„Veștile de la campionatul mondial de gunoi de la Sectorul 1 sunt grozave! Firma nouă de gunoi a avut la începutul anilor 2000 legături cu mafia siciliană. Direct oameni din Cosa Nostra, legături la cel mai înalt nivel cu mafia siciliană. Oare la asta se referea Clotilde zilele trecute când ne vorbea de mafia italiană și își dorea aceasta nouă firmă?! Între timp, Romprest a pus pe site un contor să vedem cât ne costă zilnic războiul lor.

Nu mai vorbesc despre istoricul noii firme care e plin de patroni prinși în tot felul de dosare de evaziune fiscală uriașă.

Curat murdar! Ca la Paris. Iar cetățenii plătesc de acum la dublu. Timpul va demonstra că incompetența lui Clotilde și dorința de a-și face imagine a adus mai mult prejudicii sectorului 1. Dacă - și dorea să ne scape de Romprest, de mafie în general, acționa diferit de la început, când primăria era într-o poziție favorabilă. Vom plăti enorm incompetența ei și corupția altora.

Contractul cu Romprest trebuia renegociat și, dacă se putea, chiar reziliat. Ce am obținut acum?! Nici una, nici alta. Doar costuri în plus, asta după ce sectorul a devenit focar de infecție. Nu pot să fiu niciodată de acord cu “să plece ai lor, să vina ai noștri”. Nu de alta, dar cetățenii care plătesc taxe rămân ... să plătească.“, a scris Ioana Constantin pe Facebook.

Sebastian Burduja o face praf pe Armand: După ce s-a văzut primar, cu voturile PNL, a uitat de orice parteneriat

Sebastian Burduja, preşedintele PNL Sector 1, o face praf pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, după ce aceasta i-a acuzat pe liberali că încă formează USL-ul alături de PSD.

"Legat de ziua de ieri, nu pot sa nu observ, cu mâhnire, șirul lung de minciuni, jigniri și manipulări la adresa mea și a colegilor mei din PNL Sector 1. Sunt dator să vă spun câteva lucruri. Pentru un pumn de like-uri, oameni pentru care am făcut campanie fac un joc de imagine pur si simplu mizerabil. E ușor a încerca sa păcălești lumea cu vadimisme de tipul “jos Mafia, sus Patria” si îndelung răcnitul și răsuflatul “USL”, din disperarea de a găsi scuze pentru propria incompetenta, dublata de vanitatea de a avea întotdeauna dreptate.



Nu (re)cunoasteti (încă) personajul? E OK, timpul are darul să scoată adevarul și caracterele la iveală (ne-au avertizat, e drept, foștii colegi ai dânsei, de care s-a folosit si pe care i-a exclus pe parcurs…poveștile lor sunt publice)", a scris Sebastian Burduja pe Facebook.