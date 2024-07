Cum se vede aurora boreală de pe orbită. Video cu spectacolul de lumini surprins la 400 km deasupra Pământului, în articol

Stația Spațială Internațională, care orbitează în jurul Pământului, oferă astronauților un spectacol unic: aceștia pot asista la 16 apusuri și răsărituri zilnic și pot observa "dansul de umbre" în timp real.

Acest fenomen impresionant apare atunci când particulele încărcate electric provenite de la Soare interacționează cu oxigenul și azotul din atmosfera Pământului, în apropierea polilor nord și sud.

Mai jos, filmarea unicat:

Nature’s fireworks. ????



Green aurora dance in the night sky in this timelapse footage from the space station soaring 250 miles above Earth. pic.twitter.com/o3BZxkv9yx