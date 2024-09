Cristian Preda, sfat pentru Elena Lasconi: Căutați pe cineva care să știe Constituția. Asta vă va împiedica să spuneți lucruri trăsnite

Întrebată dacă nu ar trebui să existe discuţii cu noua conducere a PNL după alegeri, Elena Lasconi a răspuns: ”Cred că ar fi fost pentru prima dată în istoria României când am fi câştigat din primul tur, cu prima femeie preşedinte, dacă lăsau orgoliile la o parte şi veneau pe bune la o discuţie”.

În acest context, Cristian Preda i-a dat un sfat.

„Sfat amical pentru Elena Lasconi: căutați pe cineva în USR care să știe Constituția. Asta vă va împiedica să spuneți lucruri trăsnite. Cum e ideea că ați putea câștiga din primul tur. Pentru asta, zice Constituția, e nevoie de sprijinul majorității cetățenilor înscriși pe listele electorale. Adică 9,15 milioane de cetățeni. La o participare de 10 milioane, asta înseamnă 91,5%.Atenție la gugumanii care vă sfătuiesc…”, a scris Cristian Preda pe Facebook.

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Elena Lasconi, a declarat, luni, întrebată ce o recomandă să fie preşedintele României, că „oricum" are o diplomă de Bacalaureat pe care o poate arăta, menţionând că va scrie două cărţi la pensie şi nu „este omul sistemului", ci „foarte muncitoare".



„Oricum eu am o diplomă de Bacalaureat pe care v-o pot arăta. O să scriu două cărţi la pensie, dar o să fie pe bune, nu o să fie plagiat pentru că una o să se numească 'cum să ajungi primar' şi a doua 'cum să ajungi preşedinte', asta va fi cu siguranţă. Sunt un om de bună credinţă. Nu sunt din sistem, nu fac parte din nicio combinaţie, nu am în spate niciun grup de interese aşa cum se întâmplă la toţi contracandidaţii şi mă recomandă faptele. Sunt foarte muncitoare, nu am ştiut că o să fiu un primar bun şi am reuşit să atrag fonduri europene cât este bugetul oraşului pe 40 de ani şi nu am făcut facultatea de primari, nu există nici facultatea de preşedinţi, dar cu siguranţă voi fi un preşedinte din popor şi pentru fiecare cetăţean, fiecare român", a spus Lasconi, într-o conferinţă de presă la Parlament.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News