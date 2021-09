Cristian Popescu Piedone, bucurie în zi de cumpănă: Îți mulțumesc, Ana! Îmi voi proteja cei patru nepoței cu prețul vieții / FOTO

Cristian Popescu Pidone a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, unde a vorbit cu emoție despre noua sa nepoată, Caroline Cristina, care s-a născut într-o zi dificilă pentru primarul Sectorului 5:

„ÎȚI MULȚUMESC ANA, IUBITUL MEU COPIL

Vezi, tu, copile...

Caroline Cristiana, fetița ta, a ales sa-ți zâmbească taman astăzi, in zi de cumpăna pentru tatăl tău!

Dumnezeu este mare, copilul meu! Ți-am spus-o mereu!

Dumnezeu a vrut sa fii, din nou, mama, astăzi, pe 22!

Mi-ați trimis vestea când eram la tribunal...

Îți mulțumesc, iubirea mea!

Și... TE IUBESC

Aștept sa te îmbrățișez și sa îți spun, încă o data, ca TE IUBESC, ANA!

Despre mine... știi...

Cât o vrea bunul Dumnezeu, cât mi-or fi in preajma sfinții și heruvimii... îmi voi proteja cei patru nepoței cu prețul vieții!

In lumea mea, in lumea din sufletul meu, CEI PATRU NEPOȚEI SUNT SOARELE ȘI LUNA ȘI TIMPUL ȘI VIAȚA!

Trăiesc pentru EI!

PS: CAROLINE CRISTIANA, porți prenumele ÎMPĂRATULUI HRISTOS! SA-ȚI FIE VIAȚA BUCURIE, PRINȚESA MEA!

Bunicul te așteaptă acasă!

Va iubesc, dragii mei!“, se arată în mesajul postat pe Facebook de Cristian Popescu Piedone.

Piedone, mesaj de revoltă după un control în miez de noapte: Măi incapabililor, mă săpați? Mă vreți înjurat de oameni?

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a transmis un mesaj critic despre situaţia din parcurile Sectorului 5 şi activitatea celor care ar trebui să se îngrijească de acest aspect.

Iată ce a scris primarul Piedone pe Facebook:

Noapte... și stele multe! Carul Mare, Oiștea Mică...Probabil... Mercur retrograd! Piedone... nervos, amărât.

Parte dintre directorii mei sunt pasionați de astre, de stele! Fiecare va primi, de ziua lui, câte un telescop! De amator, desigur! Că profesioniști... nici in stele nu pot fi! Că e greu! Fizică, matematică, astro-fizică, bun simt, respect pentru cetățean... Ar rămâne corigenți, domnii directori!

Avem o mână de parcuri și ne batem joc de ele!!! Că am staff, chipurile! Că are, chipurile, cine să vegheze, ca să fie bine! Dar... de unde? Zero! Nimeni!Trebuie să ajung în parcuri, să văd personal harababura!Dar, nu-i bai! Dacă unii directori vor să cosim noaptea... Noaptea cosim, domnilor!

Ce faceți domnule Denis? Bine? Sănătos? Parcă… director la Spații Verzi, sunteți? Sau mă înșel? Tocmai TU ma păcălești, măi Denis? Am fost prin Ferentari, prin Pecineaga, prin Arbănași... Denis... Momentan sunt bine, domnilor directori... Am mai tras la poartă, am mai făcut un ping-pong cu băieții... Mai o poză cu o familie, mai o poză cu copiii... Ca după program, deh... D-ale mele

Dar tu? Dar voi???? Acasă? Toate bune, sper, domnule director, domnilor directori.

Te-ai gândit, Denis, că este posibil să mai lucram puțin? Nu pentru ca nu ești competent! Că ești competent, dacă vrei! Dar... așa... Zic și eu...Voi, directorilor?

Tot cu sula în coasta lui Piedone vreți??? Vă enervez, așa-i??? Mă vreți lat? Ma vreți la pământ? Știu...Știți ceva, directorilor? Spații verzi, Poliția locală, Salubrizare, Pază... (firmele private cu contract la 5!!! Grijă la angajați, vă rog!!! N-am nevoie de manechine arogante!!!).

Omul de serviciu de la WC Pecineaga își face treaba!!! Vă dă șah-mat! Dincolo de WC, însă... beznă!Opt stâlpi în beznă! În Pecineaga, da! Vreți beznă în Sector? Eu NU! Cetățenii... NU! Și între lumină și VOI... clar, aleg LUMINA. Mă săpați??? Mă vreți înjurat de oameni? Așa vă este bine? Credeți că-l faceți de râs pe Piedone în fața oamenilor? (citește continuarea AICI).