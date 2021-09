Într-o înregistrare audio, Cristian Ghinea trasează strategia de urmat. "Vedetele" partidului, printre care el, Cătălin Drulă și Dan Barna, urmează să sune şefii de filiale, pentru a-i convinge să voteze cu Dan Barna.

"Uitaţi-vă pe lista cu oamenii care nu au votat şi corectaţi voi adresa de e-mail. O să facem un call center cu vedete - eu, Dan, Drulă - să sune şefii de filiale locale. Mi-a zis cineva de la Vaslui că un om pe care l-am sprijinit eu la locale acum avea o supărare că nu a primit ceva. Pe ăla o să îl sun eu, mâine, şi o să îi zic "Ce faci, Gigele?". Cazuri de genul ăsta de oameni supăraţi sau care au fost reticenţi să se mobilizeze în primul tur. Dați-ne numele lor, o scurtă descriere, ce e cu ei şi sunăm de la Dan, de la nivelul ăsta de oameni cunoscuţi, să îi activăm", spune Cristian Ghinea în înregistrarea care a ajuns în spațiul public.

"Suspansul merge mai departe"

Membrii USR PLUS au început să voteze pentru noul președinte al partidului. Rezultatul votului online va fi validat de congresul USR PLUS, care va avea loc în weekendul 2-3 octombrie.

Dacian Cioloș a câștigat primul tur al alegerilor pentru președinția USR PLUS cu 46% din voturi, în timp ce Dan Barna a obținut 43,9%. Irinel Darău, al treilea candidat, a obținut 10,1%. Pentru că niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1, va fi organizat al doilea tur de scrutin.

„Rezultatul este unul necontestabil. Este un rezultat care confirmă un element foarte important - fiecare vot în USR PLUS contează. De aceea, pentru turul doi, încurajez toți membrii USR PLUS să voteze. (...) Suspansul merge mai departe”, a transmis Dan Barna.

Amintim că membrii USR PLUS aleg noul preşedinte ale partidului rezultat în urma fuziunii dintre USR şi PLUS. Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de Congresul USR PLUS. Votul s-a desfăşurat online prin intermediul unei platforme securizate. În cadrul Congresului, delegați ai filialelor din toată țara vor alege și membrii Biroul Național al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de președinte.

Înregistrarea a fost făcută publică pe canalul de YouTube RoZoom Press.