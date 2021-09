Cozmin Gușă a vorbit la 'Deferiți mass-media' de la DC News TV despre cum a recunoscut Dacian Cioloș că a făcut parte din MISA, dar și despre efectul organizației la alegerile pentru șefia USR PLUS.

În cadrul emisiunii 'Deferiți mass-media' de la DC News TV, Cozmin Gușă a explicat cum a folosit Dacian Cioloș în mod eficient faptul că, în trecut, a făcut parte din MISA.

Înainte de toate, Cozmin Gușă a spus că 'aseară m-am uitat la promo-ul emisiunii cu Cioloș care se va difuza duminică seară, moderată de Denise Rifai. M-am uitat la final. Ultima întrebare a fost despre MISA. Pentru prima dată în istoria lui, Dacian Cioloș recunoaște nu doar că a fost membru MISA, dar a participat și la câteva spirale MISA.'

MISA avea în componența sa, în anul 2008, aproximativ 4.000 de membri, a susținut Cozmin Gușă, precizând că 'au venit la PIN să mă ajute la candidaturi. Le-a plăcut lor de PIN. Eu n-am fost pe la MISA, n-am avut treabă. Dar au venit ei să ajute.'

Cozmin Gușă a precizat apoi că a descoperit că 'între 8 și 10.000 dintre membrii USR PLUS sunt cei de la MISA. Ăsta a fost efectul MISA.' 'Nu-i nimic de rușine aici, Cioloș a folosit în mod eficient.', a adăugat el.

'Ce n-a luat în considerare Dan Barna este această cifră: între 8 și 10.000 de membri, dintre cei care au votat, sunt membri MISA, sunt ai lui Dacian. De unde trebuia Barna să aibă un avans considerabil, efectul MISA l-a dat peste cap. Vă spun că mi s-a întâmplat mie! În 2008, aveau 4.000!', a mai spus Cozmin Gușă la DC News TV, menționând ulterior că în MISA erau 'oameni harnici'.

Rezultatele din primul tur al alegerilor pentru președinția USR PLUS

Dacian Cioloș a câștigat primul tur al alegerilor pentru președinția USR PLUS cu 46% din voturi, în timp ce Dan Barna a obținut 43,9%. Irineu Darău, al treilea candidat, a obținut 10,1%. Pentru că niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1, va fi organizat al doilea tur de scrutin.

Amintim că membrii USR PLUS aleg noul preşedinte ale partidului rezultat în urma fuziunii dintre USR şi PLUS. Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de Congresul USR PLUS. Votul s-a desfăşurat online prin intermediul unei platforme securizate.

În cadrul Congresului, delegați ai filialelor din toată țara vor alege și membrii Biroul Național al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de președinte.