Costel Fotea: Oportunități majore pentru comunitatea gălățeană în domeniul sănătății, al educației și a mediului de afaceri

Foto: Facebook Costel Fotea

Din articol Proiecte concrete pentru Galați:

În cadrul misiunii de la Bordeaux, desfășurate în perioada 5-9 octombrie, am stabilit, împreună cu președintele Regiunii Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, noi direcții de cooperare în beneficiul comunității gălățene.

"Am descoperit în președintele Rousset nu doar un partener de dialog extraordinar, ci și un lider care împărtășește aceeași viziune administrativă modernă. Împreună, am decis să extindem cooperarea noastră strategică în noi domenii, menite să aducă un plus de inovare și prosperitate economică a județului", a declarat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

În urma discuțiilor, ne-am asumat trei noi axe majore de acțiune:

-Pilonul Tehnic și Naval - având ca obiectiv inițierea unor parteneriate academice și profesionale de anvergură adaptate pieței actuale, cu accent pe industria navală gălățeană.

-Adaptarea Economică - ce vizează conectarea directă a mediului de afaceri din județul Galați la cerințele și dinamica pieței europene.

-Abordarea Transfrontalieră - deschiderea de noi direcții de cooperare regională, care să includă Republica Moldova și Ucraina, transformând Galațiul într-un hub strategic de dezvoltare la granița Uniunii Europene.

Relația dintre județul Galați și Regiunea Nouvelle-Aquitaine, inițiată în anul 2000, va fi consolidată și în domeniile deja consacrate, în care, de-a lungul timpului, au fost dezvoltate proiecte cu impact semnificativ în sănătate, educație și dezvoltare economică.

Proiecte concrete pentru Galați:

SĂNĂTATE: Continuăm colaborarea cu Centrul Spitalicesc „Charles Perrens”, care a contribuit la dezvoltarea învățământului medical gălățean, inclusiv prin înființarea Facultății de Medicină și Farmacie și a Școlii de Moașe. Urmărim dezvoltarea unui centru dedicat persoanelor cu autism și extinderea cooperării în oncologie și îngrijiri paleative, în beneficiul pacienților Spitalului Județean Galați.

ACVACULTURĂ ȘI BIODIVERSITATE: Institutul INRAE din Bordeaux, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați (ICDEAPA) și Facultatea de Științe și Mediu a Universității „Dunărea de Jos” din Galați vor contribui la extinderea cercetărilor privind migrația scrumbiei de Dunăre și protejarea speciilor acvatice.

VITICULTURA: specialiștii francezi de la Centrul de la Blanquefort vor colabora cu Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor a Universității „Dunărea de Jos” și cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Târgu Bujor pentru soluții inovatoare de adaptare la schimbările climatice și promovarea vinurilor de calitate.

EDUCAȚIE: Vom continua schimburile de elevi și profesori prin parteneriatele dintre Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza", Colegiul Național "Costache Negri", Colegiul Economic "Virgil Madgearu", Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" și instituțiile de învățământ din Franța, precum Liceul „Arnaut Daniel” din Ribérac.

CULTURĂ: În vizita la Pavilionul de Arte și Muzică din Pessac s-au conturat noi proiecte culturale, inclusiv acela de a înființa în Galați o Artotecă, prin implicarea instituțiilor culturale aflate în subordinea Consiliului Județean, precum Muzeul de Artă Vizuală și Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, pentru a facilita accesul publicului la artă.

Galațiul este astăzi un partener european care construiește împreună cu prietenii francezi soluții pentru dezvoltare. Continuăm să transformăm aceaste relații de încredere în proiecte concrete, în beneficiul gălățenilor", a precizat Costel Fotea.