Corneliu Ștefan: Deciziile luate la nivel european trebuie să țină cont de realitățile din fiecare regiune

Președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, s-a aflat la Bruxelles, la cea de-a 173-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor.

"Cea de-a 173-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor, de la Bruxelles, s-a desfășurat în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, un eveniment dedicat dialogului european și viitorului comunităților noastre.

Am participat la evenimentele organizate cu ocazia Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor și am discutat teme importante pentru Europa și pentru fiecare dintre regiunile sale: cooperarea pentru crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea politicilor sociale, efectele incendiilor forestiere și ale secetei, dar și viitorul industriei auto. Pe agenda sesiunii s-au aflat și transportul durabil, sprijinirea agriculturii și programul european pentru școli.

Sunt subiecte care ne privesc pe toți și care au efecte directe asupra economiei, locurilor de muncă și vieții de zi cu zi. De aceea, este important ca deciziile luate la nivel european să țină cont de realitățile din fiecare regiune.

Deși întâlnirile de la Bruxelles continuă până mâine, astăzi mă întorc acasă, cu gândul la #România și la #Dâmbovița, pentru a fi alături de colegii mei în luarea deciziilor importante pentru stabilitatea țări", a declarat președintel PSD Dâmbovița.