Copil de 12 ani, calificat la Olimpiadă, nu a mai participat. În pericol să rateze şi mondialele, din lipsa banilor

The Flying Boy Patric Iluț, calificat la mondialele de skateboard din Innsbruck, e în pericol să nu ajungă în Austria, din cauza lipsei banilor. Nu ar fi prima oară. El nu a mers nici la Jocurile Olimpice, la Tokyo, cu toate că s-a calificat. Motivul? În România nu există federație de specialitate.



Supranumit „The Flying Boy”, băimăreanul Patric Iluț s-a calificat în finala Campionatului Mondial de skateboard care se va avea loc la începutul lunii octombrie la Innsbruck, însă participarea lui este pusă sub semnul întrebării din cauza lipsei banilor. „Nu ar fi primul concurs la care nu mergem din cauza banilor”, spune tatăl campionului, Bogdan Iluț, pentru ski-outdoor.ro.

S-a urcat pe placă la 5 ani



Patric Iluț are 12 ani și practică skateboardul de la 5 ani, el obținând rezultate notabile chiar și în concursurile de seniori. Momentan se antrenează zilnic, singur, în skate parkul din Baia Mare, pentru că în România nu există o bază de skateboarding.



„Nu există un lot național, în primul rând skateboardingul nu există ca disciplină sportivă, nu este recunoscut ca sport în România, nu avem federație”, spune Bogdan Iluț.



După prima participare la un concurs mondial, în 2017, la o competiție pentru adulți din Praga, Patric a fost menționat în Cartea Recordurilor, fiind cel mai tânăr participant din toate timpurile la un campionat mondial, la doar 8 ani.

A ocupat locuri în topul clasamentelor



The Flying Boy a terminat apoi pe locul 3 în 2018 la Campionatul Austriei, dar și la un campionat din Germania.



În 2019 a devenit vicecampion mondial, titlu obținut în concursul World Rookie Tour, desfășurat în Franța. În 2020, din cauza pandemiei de Covid toate competițiile au fost anulate, dar anul acesta Patric a obținut locul 2 la etapa de campionat mondial de la Maribor, Slovenia, din circuitul Best Foot Forward, din luna iulie.



În august, în etapa circuitului World Rookie Tour din Budapesta, Ungaria, s-a clasat pe primul loc, devenind primul român care a câștigat o etapă de campionat mondial la skateboard.



Rezultatele din acest an l-au calificat pe Patric la turneul final al Campionatului Mondial, programat în octombrie, la Innsbruck, Austria.



„Acum sunt finalele acestor două competiții, adică Best Foot Forward și World Rookie Tour. Din cauza Covid sunt separate, dar sunt organizate în aceeași locație, în zile diferite. Patric este calificat la ambele, având locul 2 la Maribor și locul 1 la Budapesta”, a declarat Bogdan Iluț pentru ski-outdoor.ro.



Astfel, Patric ar putea să participe în 2 octombrie la finala Best Foot Forward, categoria sub 15 ani, o competiție dedicată riderilor din Europa, iar în 3 octombie la finala World Rookie Tour, concurs mondial dedicat celor sub 18 ani.

Participarea la competiții este susținută de familie



Finanțarea pentru participarea lui Patric la toate concursurile internaționale este asigurată prin intermediul asociației „Extrem Rivulus” din Baia Mare, susținută practic din veniturile familiei sale. Din păcate, participarea lui Patric la mondialele din Austria este pusă sub semnul întrebării din cauza lipsei banilor.



Tatăl lui a explicat pentru ski-outdoor.ro că Patric a ajuns la nivelul la care nu îl mai poate susține financiar, numărul mare de concursuri, atât la skateboard, cât și la snowboard, un alt sport în care Patric are rezultate de excepție, fiind mult prea costisitor, ajungând la zeci de mi de euro.



Tatăl său susține că acesta nu ar primul concurs pe care Patric îl ratează din cauza banilor.



„Este pusă în pericol participarea lui, nu ar fi primul concurs la care nu mergem din cauza banilor. Teoretic, în sezonul competițional un sportiv de skateboard vine o dată pe lună trei zile acasă. Acum am fost la Praga, de la Praga toată lumea a plecat în Viena, la un concurs de acolo, de unde se merge în Paris, din Paris este Glasgow, doar etape oficiale. Vă dați seama ce înseamnă asta din punct de vedere financiar, doar cazările și transportul… Nu ne permitem”, a adăugat tatăl sportivului.

Patric ar fi putut ajunge la Tokyo

Bogdan Iluț povestește că Patric a fost calificat și la Jocurile Olimpice de la Tokyo:



„În 2019, Patric câștigând locul 2 în lume la categoria sub 15 ani a avut punctele necesare să meargă la olimpiada din Tokyo, dar noi neavând federație nu poate să participe. Ce țară să reprezinte?”



Acesta susține că a fost sfătuit de un arbitru internațional să îl înscrie pe Patric în lotul refugiaților, dar că nu a reușit acest lucru din cauza timpului scurt.



„Putea să meargă și Patric, românul, la lotul refugiaților, adică cu cei care chiar fug de bombe. Nu ne-a ieșit. Acum să vedem ce facem la anul, că Patric deja are punctajul, este calificat la Olimpiada de tineret care se ține în Dakar în 2022. Aici o să-l bag la cine sare primul, dacă nu, o să participe pentru refugiați”, povestește tatăl tânărului sportiv.



El spune că singura șansă pentru rezolvarea acestei probleme ar fi înființarea unei federații de skateboard în România, activitate în care este deja implicat și despre care spune că ar fi posibilă până în primăvara anului viitor.



Acest lucru l-ar ajuta nu numai pe Patric, ci pe toți copiii și tinerii îndrăgostiți de acest sport.

„Sunt skate parkuri destul de multe în țară, aproape în fiecare orășel, ar fi cât de cât o bază, copiii sunt foarte interesați”, susține Bogdan Iluț, citat de ski-outdoor.ro, precizând că skateboardul trebuie promovat ca sport, nu ca hobby.