Consultări la Guvern privind data alegerilor. Bogdan Chirieac: Dacă în momente dificile pentru țară iei deciziile pe sub masă, lucrurile se răzbună

Guvernul va avea consultări, luni şi marţi, cu formațiunile politice pe tema calendarului electoral pentru alegerile prezidenţiale şi parlamentare din 2024. Elena Lasconi, noul președinte al USR, a făcut deja primele declarații după aceste consultări, iar analistul politic Bogdan Chirieac a comentat afirmațiile acesteia.

"Fermecătoarea doamna Lasconi, și nu sunt ironic aici, într-adevăr, ia USR-ul, îi ia pe "ai mei" de la neomarxism și îi duce la populism. Deci nu poți să spui că nu are importanță data alegerilor prezidențiale, deci nu poți să treci data alegerilor prezidențiale pe listă sub scutiri, inflație etc. Adică oamenii sunt interesați de inflație, nu de prezidențiale... Păi viitorul României ține de prezidențiale, dar, mă rog, e un alt tip de discurs", a declarat Bogdan Chiriac.

Bogdan Chirieac: Poți face jocuri politice, dar care să nu afecteze structura statului român

Totodată, analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit și despre reacțiile din PNL privind acest subiect.

În partea cealaltă, eu apreciez că PNL-ul, domnul deputat Muraru vine și ne spune acum "domnule, să intrăm în regim constituțional, alegerile". Dar comasarea o fi fost constituțională? Vedeți? Din nou se vede că dacă în momente dificile pentru țară iei deciziile pe sub masă, la masa verde, cum a fost cu comasarea, aberantă din toate punctele de vedere, să muți localele cu patru luni mai devreme și acum ai câte doi primari, doi președinți - la un moment dat lucrurile astea se răzbună.

Deci poți face jocuri politice, că se fac și în Statele Unite, dar care să nu afecteze structura statului român, ori dânșii asta au făcut și după ce s-au pus pe listă comună PNL și PSD, acum PSD e ciuma roșie. Păi eu cum să cataloghez un partid politic care a acceptat la lista sa la europarlamentare să fie condusă de o ciumă roșie, de Mihai Tudose, și premier al PSD? Deci cum facem acum? Înseamnă că am mințit poporul român de am fost pe listă comună cu ciuma roșie? Păi eu credeam că nu mai sunt ciumă roșie, că s-au vindecat", a declarat Bogdan Chirieac la Antena 3 CNN.

