Comorile pierdute ale conducătorilor europeni medievali au fost descoperite în criptele bazilicii din Vilnius / foto în articol

Catedrala din Vilnius, principala catedrală catolică din Lituania, a servit drept loc pentru ceremoniile de inaugurare a monarhilor lituanieni încă de la începutul secolului al XV-lea d.Hr., scrie Heritage Daily.

Descoperirea a fost dezvăluită în timpul unei conferințe de presă la Muzeul Patrimoniului Religios, unde arheologii au dezvăluit o cameră ascunsă în interiorul criptelor catedralei.

Camera conținea însemnele mormântului conducătorilor proeminenți ai Lituaniei și Poloniei, inclusiv Alexandru Jagiellon, precum și Elisabeta de Habsburg, prima soție a lui Sigismund Augustus, și a doua soție a acestuia, Barbara Radziwiłł.

Printre comori se numără mai multe coroane funerare, inclusiv coroana funerară pierdută a lui Alexandru Jagiellon, care a domnit ca Mare Duce al Lituaniei din 1492 și rege al Poloniei din 1501.

De asemenea, au fost recuperate un medalion, un lanț, inelul și placa de sicriu ale Elisabetei de Habsburg, precum și coroana funerară, sceptrul, orbul regal, trei inele și două plăci de sicriu ale Barbarei Radziwiłłówna.

„Însemnele mortuare descoperite ale conducătorilor lituanieni și polonezi sunt comori istorice de neprețuit, simboluri ale lungii tradiții a statului lituanian, semne ale capitalei Vilnius și lucrări magnifice de orfevrărie și bijuterii”, a spus arhiepiscopul mitropolit din Vilnius Gintaras Gruszas.

Potrivit experților, obiectele trebuiau să facă parte din însemnele mormântului după moartea conducătorilor europeni, iar acum vor fi restaurate și expuse publicului.

Cripta secretă se crede că a fost creată pentru păstrarea în siguranță în timpul declanșării celui de-al Doilea Război Mondial și a Tratatului de graniță și prietenie germano-sovietic, care a pus Lituania sub control sovietic.

