Claudiu Târziu nu confirmă o alianță imediată cu PUCL: "Nu am convenit nimic, nu am semnat nici un protocol"

Europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele Partidului Acțiunea Conservatoare (ACT), a declarat că participarea sa la reuniunea națională a Partidului Umanist Conservator Liberal (PUCL), desfășurată vineri, 9 octombrie, nu reprezintă începutul unei alianțe politice. Acesta a precizat că au existat doar declarații de intenție și că o eventuală colaborare depinde de compatibilitatea dintre valorile și obiectivele celor două formațiuni.

Într-un mesaj publicat după întâlnire, Claudiu Târziu a respins speculațiile privind o posibilă alianță și a explicat în ce condiții ACT ar putea susține o acțiune politică comună cu alte formațiuni conservatoare. Liderul ACT a precizat că a participat la reuniunea PUCL la invitația organizatorilor, în calitate de președinte al formațiunii pe care o conduce.

"Prezența mea la un eveniment politic al unui partid nu înseamnă nimic mai mult decât ceea ce este: răspunsul la o invitație la dialog. Sunt un om al dialogului. Cred că politica așa se face, prin dialog. Democrația presupune dezbatere”, a transmis europarlamentarul.

Acesta a explicat că intervenția sa a urmărit prezentarea doctrinei, viziunii și obiectivelor politice ale ACT, fără ca întâlnirea să presupună un acord între cele două partide.

"Nu știu dacă PUCL îmbrățișează aceleași valori și principii și dacă este de acord cu obiectivele politice pe care și le-a fixat ACT”, a afirmat Târziu.

Președintele ACT spune că a considerat oportun dialogul deoarece PUCL include termenul "conservator” în denumirea sa. El a avertizat însă asupra riscului ca unele formațiuni să adopte această identitate fără să își asume și valorile asociate conservatorismului.

"Conservatorismul nu este o modă, ci un mod de viață”, a mai zis Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu spune în ce condiții ar putea exista o colaborare politică între PUCL și ACT

Europarlamentarul a afirmat că ACT este dispusă să discute o eventuală acțiune comună cu alte partide conservatoare, dacă acestea împărtășesc viziunea și obiectivele formațiunii sale.

"În condițiile în care alte partide, declarat conservatoare, sunt de acord cu viziunea noastră, pe care am cuprins-o în cartea 'Statul care servește națiunea' și despre care am vorbit și vineri, atunci putem articula o acțiune comună, în interes național. Altfel, nu”, a transmis acesta.

Pentru a-și susține poziția, Târziu a invocat reprezentarea ACT în Parlamentul European și activitatea formațiunii în Parlamentul României. El a menționat că atât el, cât și Principele Șerban Dimitrie Sturdza, vicepreședinte al partidului, sunt europarlamentari și membri ai grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).

Claudiu Târziu: S-au făcut doar declarații de intenție

Claudiu Târziu a precizat că, în cadrul reuniunii din 9 octombrie, reprezentanții celor două formațiuni nu au încheiat niciun acord și nu au stabilit un calendar pentru constituirea unei platforme politice conservator-liberale.

"Bref, atât eu, cât și liderii PUCL am făcut vineri doar declarații de intenție. Nu am convenit nimic, nu am semnat niciun protocol, nu am stabilit vreun calendar pentru construirea unei platforme politice conservator-liberale”, a afirmat liderul ACT.

Acesta a explicat că, potrivit statutului partidului său, nu putea lua o asemenea decizie fără aprobarea expresă a Consiliului Național al Reprezentanților (CNR). Subiectul nu a fost, deocamdată, supus dezbaterii acestui for.

Condițiile puse de Claudiu Târziu pentru înființarea unei platforme politice comune

Potrivit lui Târziu, PUCL a propus înființarea unei platforme politice comune, în timp ce el a prezentat condițiile în care ACT ar putea participa la un asemenea demers. În mesajul său, președintele ACT a susținut necesitatea unei coordonări între formațiunile politice și organizațiile civice conservatoare în perspectiva viitoarelor alegeri.

"Nu există nicio alianță, nu se știe dacă va exista, dar există o opinie larg răspândită, pe care o împărtășim și noi, că este necesară o acțiune coordonată a forțelor politice și civice conservatoare pentru a învinge, la proximele alegeri, forțele progresiste/regresiste, de extracție ideologică neomarxistă”, a transmis Claudiu Târziu.

Europarlamentarul a încheiat cu precizarea că rămâne de văzut dacă această nevoie de coordonare va conduce la reunirea formațiunilor conservatoare, în condițiile pe care le-a prezentat.