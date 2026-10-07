Claudiu Târziu: Electricitatea a ajuns mai scumpă decât gazul. E absurd. Acesta este rezultatul tranziției verzi

Claudiu Târziu

Claudiu Târziu, europarlamentar ECR, a luat cuvântul în cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European privind „Promovarea energiilor curate în politicile europene”.

Europarlamentarul ECR Claudiu Târziu a criticat costurile tranziției verzi, în cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European privind „Promovarea energiilor curate în politicile europene”. El a zis că politicile energetice trebuie să asigure atât protecția mediului, cât și prețuri accesibile și continuitatea aprovizionării.

Claudiu Târziu a afirmat că prețul electricității în raport cu cel al gazului reprezintă una dintre consecințele tranziției verzi și a reproșat instituțiilor europene că nu explică suficient cine suportă costurile acesteia.

„În Uniunea Europeană, electricitatea a ajuns mai scumpă decât gazul. O recunoaște chiar Comisia Europeană. E absurd. Acesta este rezultatul tranziției verzi. Ne vorbiți zilnic despre energie verde și obiective climatice. Nu ne spuneți niciodată cine plătește. Energia curată nu este un scop în sine. Trebuie să fie curată, accesibilă și disponibilă oricând. Altfel este doar o lozincă scumpă.

Vrem o Europă curată. Dar nu cu prețul distrugerii industriei europene. Lăsați fiecare stat să își aleagă mixul energetic! Cărbune, nuclear, hidro, eoliene și fotovoltaice toate sunt bune dacă slujesc omului. Europa are nevoie de rețele și de stocare. Nu de noi interdicții. Și încă un lucru: nu am renunțat la gazul rusesc ca să depindem de tehnologia chineză. Energia pretins curată, pe care oamenii obișnuiți nu și-o permit, are un alt nume: sărăcie”, a zis Claudiu Târziu, europarlamentar ECR.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

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