Nicolae Ciucă, mesaj ferm către bănci. ”De aceea sunt aici. Sigur, o să spuneți voi vorbiți...”

Nicolae Ciucă, liderul PNL și șeful Senatului, a declarat, miercuri, că a susţinut ca măsurile fiscale să fie echilibrate cu reducerea cheltuielilor bugetului de stat, subliniind că băncile din România trebuie să sprijine, să capitalizeze companiile româneşti.



Totodată, Ciucă a menţionat că şi-a luat angajamentul, în nume personal şi al ministrului de Finanţe, ca tot ceea ce va însemna modificarea fiscal-bugetară pentru viitor să se petreacă după o perioadă suficient de mare, de cel puţin 6 luni.

”Ne aflăm faţă în faţă cu cei mai performanţi oameni de afaceri din România care merită aprecierea noastră, merită consideraţia şi merită să fie promovaţi ca model pentru tot ceea ce înseamnă creativitatea, inovaţia, ambiţia, munca, dăruirea, stăruinţa, tenacitatea pentru a reuşi în afaceri.

Chestiunea aceasta s-a văzut şi a fost cât se poate de încurajatoare, dacă ne uităm la o cifră care spune totul despre ceea ce înseamnă consolidarea mediului de afaceri din România: anul trecut, 2022, nu că aş fi fost prim ministru, n-am niciun merit, dar numărul firmelor nou înfiinţate a ajuns la 152.000, ceea ce reprezintă cel mai mare număr din istoria noastră post decembristă”, a afirmat Ciucă, la cea de-a XXXI-a ediţie a Topului Naţional al Firmelor Private din România, organizată de Consiliul Naţional al IMM-urilor din România, citat de Agerpres.

Totodată, liderul liberalilor a menţionat contextul internaţional ”cât se poate de volatil şi de sensibil” în care se află ţara noastră, menţionând că ”piaţa economiei este foarte sensibilă la un cadru de securitate destul de efervescent”.



”Suntem ţară de graniţă a Ucrainei, suntem nu departe de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, suntem într-o zonă, regiunea Mării Negre, cu tot ceea ce înseamnă zona Balcanilor de vest, zona conflictelor îngheţate din jurul Mării Negre şi vrem, nu vrem toate aceste chestiuni impactează, produc consecinţe şi pentru mediul de afaceri.

De aceea, spuneam de responsabilitatea oricărui lider, indiferent unde îşi desfăşoară activitatea, trebuie să se concretizeze în a încuraja orice formă de dialog, orice formă de parteneriat”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Reducerea cheltuielilor bugetare, susținută de șeful liberalilor

Ciucă a mai spus că a susţinut, în calitate de lider al PNL, reducerea cheltuielilor de la nivelul bugetului de stat.



”Prima formă a Ordonanţei apărea doar cu presiune pe mediul de afaceri şi am susţinut ca aceste măsuri fiscale să fie echilibrate cu reducerea cheltuielilor de la nivelul bugetului de stat.

Este absolut nevoie să reducem şi să chibzuim toate aceste cheltuieli şi să vedem cum facem să sprijinim mediul de afaceri. Am menţinut că tot ceea ce a ţinut de impozitul pe venit, impozitul pe profit, impozitul pe dividende, este 8%, cel mai mic în Europa, pentru că am înţeles foarte bine că aveţi nevoie de capital pentru a putea să vă dezvoltaţi în continuare investiţiile”, a afirmat preşedintele Senatului.

Mesaj pentru băncile din România

Mai mult decât atât, fostul premier a ținut să transmită un mesaj important băncilor, de susținere a companiilor românești.



”Totodată, (...) dincolo de ceea ce poate să facă Guvernul, ce pot să facă instituţiile statului, băncile din România trebuie să vină şi să sprijine, să capitalizeze companiile româneşti. Discutăm de un raport credite-depozite de 70%.

Normal ar fi să depăşească 100%. Şi când spun toate acestea, am în vedere că am avut discuţii la fel de deschise şi cu Asociaţia Băncilor din România, rugându-i să înţeleagă potenţialul de dezvoltare a României şi oportunităţile pe care le oferă cei care s-au angajat şi îşi riscă propriul buget pentru investiţii, iar băncile de aceea sunt aici,să asigure finanţarea necesară, să capitalizeze afacerile din România”, a adăugat Nicolae Ciucă.



De asemenea, Ciucă a adăugat că modificările fiscal-bugetare pentru viitor trebuie să se petreacă după o perioadă suficient de mare.



”Sigur, acum o să spuneţi: voi vorbiţi de predictibilitate, când aţi venit şi aţi luat măsuri în derularea anului fiscal-bugetar şi v-a afectat planul de afaceri? Am căutat ca şi aceste măsuri să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2024.

Totuşi trebuie să avem în vedere, şi am reţinut foarte bine de la dumneavoastră, nevoia de primenire a politicilor fiscal-bugetare, motiv pentru care angajamentul meu personal, al ministrului de Finanţe, am discutat ca tot ceea ce va însemna modificarea fiscal-bugetară pentru viitor să se petreacă după o perioadă suficient de mare.

Eu m-am angajat în faţa mediului asociativ de cel puţin şase luni pentru dezbateri pe grupuri de lucru, pe sectoare de activitate, astfel încât să putem să asigurăm acea stabilitate şi predictibilitate fiscală pentru termen mediu şi lung”, a mai spus Ciucă.

Citește și: Ciolacu a fost și el un mic întreprinzător. „Știu ce înseamnă nopți nedormite gândindu-te cum să plătești creditul”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News