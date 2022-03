Ciucă: Finalizarea interconectorului Bulgaria - Grecia şi realizarea a 5 poduri peste Dunăre, discutate la Sofia

Declaraţia a fost făcută la finalul unei întrevederi bilaterale, desfăşurată în marja reuniunii şefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est.

'În întâlnirea bilaterală pe care am avut-o cu premierul Bulgariei am discutat aspectele legate de modalitatea în care lucrează împreună cu partea greacă la finalizarea interconectorului dintre Bulgaria şi Grecia. Am primit garanţii că toate aceste lucrări se vor finaliza vara aceasta, în luna iunie, şi ulterior va urma procesul de teste, astfel încât în toamna acestui an să putem să beneficiem de tranzitul de gaz lichefiat care poate fi alimentat în Portul Alexandroupolis, din Grecia.', a spus Ciucă.

'De asemenea, am discutat aspectele legate de ceea ce poate să însemne în sporirea capacităţii de aprovizionare cu gaz pe conducta Trans-Balkan. Toate acestea sunt oportunităţi şi posibilităţi care pot fi folosite nu numai pentru România şi Bulgaria, ci şi pentru celelalte ţări din Europa', a arătat Ciucă, într-o declaraţie de presă.

Nicolae Ciucă a menţionat că un alt subiect de discuţie l-a reprezentat infrastructura rutieră şi feroviară, context în care partea bulgară a propus realizarea a cinci poduri peste Dunăre. 'Am discutat propunerea părţii bulgare de realizare a cel puţin cinci poduri peste fluviul Dunărea şi am insistat pe ceea înseamnă demararea procesului de dragare a fluviului Dunărea, astfel încât să putem asigura navigaţia pe tot parcursul anului. Am discutat de asemenea cu premierul bulgar solicitarea noastră ca etnicii români care trăiesc în Bulgaria să poată să studieze în limba română', a declarat Nicolae Ciucă, conform Agerpres.

