Ciolacu, decizie despre acordarea voucherelor de vacanţă în 2024 la bugetari

'Exclud să eliminăm voucherele de vacanţă pentru la anul', a declarat Marcel Ciolacu, înainte de şedinţa de Guvern. Potrivit unor surse guvernamentale, pachetul de măsuri fiscale urmează să fie discutat săptămâna viitoare într-o şedinţă a coaliţiei de guvernare, care ar putea avea loc marţi. Marţi, premierul Marcel Ciolacu a precizat că până la finele lunii septembrie Guvernul îşi va asuma răspunderea pentru pachetul de măsuri fiscal-bugetare. 'Continuăm să scriem actul normativ, pe urmă va fi pus în transparenţă, cum este normal. (...)

Până la finalul lunii terminăm tot circuitul, inclusiv asumarea răspunderii în Parlament. Şi să vedem dacă mai este nevoie de anumite ordonanţe de completare', a arătat Ciolacu, într-o declaraţie acordată presei.

Premierul Marcel Ciolacu a mai precizat că pachetul nu va conţine măsuri de austeritate, dar a subliniat că nu pot să beneficieze de vouchere de vacanţă bugetarii care au salarii foarte mari. Astfel, ar urma să primească vouchere de vacanţă doar cei cu venituri nete mai mici de 8.000 de lei.

'Am aşteptat şi am vorbit despre aşa-spusa austeritate. Dar eu am văzut în actul normativ că o să crească salariile şi nu-i nicio austeritate - şi explicând de fiecare dată că România a învăţat din fosta criză, când s-a făcut o greşeală majoră, tăind salariile la români - cu adevărat, unii care au totuşi salarii foarte mari, din punctul meu de vedere, în sistemul bugetar, nu pot să beneficieze şi de vouchere de vacanţă la fel ca şi cei aproape 1,6 de milioane de români care au salariul minim pe economie. Dar n-am văzut nimic de austeritate', a mai declarat Ciolacu.

Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a explicat care vor fi de fapt efectele tăierii voucherelor de vacanță.

„Ar scădea turismul intern între 35% și 50%, pentru că vorbim și de efecte în lanț. Voucherele de vacanță le acordă și agențiile de turism, putând vinde pe vouchere și pachete turistice. Datorită voucherelor, au dispărut în ultimii 10 ani foarte multe unități mici de cazare, care operau la negru. Deci a contat foarte mult, pentru că dacă lucrau la negru nu puteau primi vouchere. S-ar pierde locuri de muncă. La ora actuală sunt zeci de țări din Europa și din lume care acordă, într-un fel sau altul, vouchere care susțin, bineînțeles, turismului național intern al fiecărei țări”, a declarat Traian Bădulescu.

„Beneficiarii voucherelor de vacanță cheltuiau și sume suplimentare celor 1.450 lei (cu o medie de 1.400-1450 de lei cheltuiți suplimentar)”, se mai arată într-un comunicat de presă al celor de la ANAT. Vezi articolul aici!

