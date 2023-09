Tăierea voucherelor de vacanță. Traian Bădulescu (ANAT), atenționare pentru Guvernul Ciolacu / Efecte grave pentru turismul românesc

„Ar scădea turismul intern între 35% și 50%, pentru că vorbim și de efecte în lanț. Voucherele de vacanță le acordă și agențiile de turism, putând vinde pe vouchere și pachete turistice. Datorită voucherelor, au dispărut în ultimii 10 ani foarte multe unități mici de cazare, care operau la negru. Deci a contat foarte mult, pentru că dacă lucrau la negru nu puteau primi vouchere. S-ar pierde locuri de muncă. La ora actuală sunt zeci de țări din Europa și din lume care acordă, într-un fel sau altul, vouchere care susțin, bineînțeles, turismului național intern al fiecărei țări”, a declarat Traian Bădulescu.

„Beneficiarii voucherelor de vacanță cheltuiau și sume suplimentare celor 1.450 lei (cu o medie de 1.400-1450 de lei cheltuiți suplimentar)”, se mai arată într-un comunicat de presă al celor de la ANAT.

Bădulescu (ANAT): Multe firme pot intra în faliment

Întrebat dacă acest impact ar avea loc chiar dacă doar bugetarii cu salarii mai mari de 8.000 de lei ar fi afectați de tăierea voucherelor, Traian Bădulescu a declarat:

„Sunt mai multe variante de lucru din ceea ce știm. Preferabil ar fi să se mențină legislația așa cum era până acum sau acolo unde elimini o facilitate, de exemplul pragul de 8.000 de lei, măcar să acorzi ceva în plus. Pe de altă parte, turismul chiar are nevoie de sprijin, nu are nevoie de creșteri de taxe și eliminări de facilități, mai ales că a fost lovit mult în cei doi ani de pandemie. Să nu uităm că a fost emisă o Ordonanță de Urgență (OUG 131, din 17 decembrie 2021), prin care se asigura faptul că vor fi emise vouchere de vacanță pentru bugetari timp de 5 ani, în aceleași condiții, până la 31 decembrie 2026. De ce? Pentru susținerea turismului intern care a fost foarte mult timp afectat de criză și mai ales pentru susținerea angajaților. Mulți angajați din mediul rural sau cei cu venituri mai mici au putut și ei beneficia de un concediu pe an în România. Mulți au fost prima oară în concediu”.

Întrebat și ce ar putea face Guvernul României pentru a compensa pierderea voucherelor, purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism a declarat:

„Știm cu toții că mărirea de taxe și eliminarea de facilități în domenii prioritare nu ajută deloc bugetul decât, poate, pe termen scurt. Multe firme vor fi în dificultăți, poate vor intra și în faliment, deci nu vor mai veni bani la buget. De obicei, măsurile fiscale relaxate pot aduce bani la buget, pentru că așa pot plăti majoritatea, dacă nu toți”.

În 2021, executivul se lăuda că sprijină turismul prin voucherele de vacanțe pe care le taie cu trei ani mai devreme decât prevede Ordonanța de Urgență

„Instituțiile publice (...) acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat”, se arată în OUG 131/2021.

Mai mult decât atât, deși nu au trecut nici măcar doi ani din momentul ordonanței, Guvernul pare că și-a schimbat total opinia despre importanța vocuherelor.

Dacă în decembrie 2021, în OUG apărea, indirect, faptul că voucherele aduc bani la buget, Guvernul actual vrea să le taie pentru că nu mai are suficienți bani în visterie.

„Măsura de acordare a voucherelor de vacanță în valoare de 1.450 lei (...) s-a dovedit a fi o măsură cu efecte benefice asupra industriei turismului din România, încurajând un număr de circa un milion de salariați români din cadrul instituțiilor publice să își petreacă concediile în țară și, totodată, a atenuat o parte din efectele negative ale pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turistic, cetățenii români posesori de vouchere de vacanță achiziționând pachete turistice în țară în perioadele în care structurile de primire turistice nu au avut activitatea suspendată”, se mai arată în OUG.

Totodată, în OUG se explică negru pe alb faptul că „măsura menținerii acordării voucherelor de vacanță, în cuantum de 1.450 lei, până la data de 31 decembrie 2026 va sprijini industria ospitalității, puternic afectată de efectele pandemiei de COVID-19, în sensul recuperării pierderilor suferite ca urmare a suspendării sau restrângerii activității structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică sau a restrângerii circulației persoanelor în anumite zone”.

