Ceaiurile pentru femei însărcinate fac minuni şi în cazul... urangutanilor. Aşa a scăpat de greţuri o femelă gestantă pentru care nu a funcţionat niciun medicament

Eirina, o femelă urangutan de la Grădina Zoologică din Denver care se pregăteşte să devină mămică, trecea până nu demult printr-o perioadă delicată. Animalul refuza să mănânce dimineaţa şi încetase să mai socializeze, însă îngrijitorii au găsit o soluție ingenioasă pentru a-i veni în ajutor.

„Toată această experiență este nouă pentru ea”, a declarat Cindy Cossaboon, specialist în îngrijirea animalelor de la Grădina Zoologică din Denver, pentru revista People. „Eirina a avut imediat semne evidente de disconfort. A trecut de la joacă toată ziua la a nu vrea să iasă din cuibul său. Intram noi, iar ea era în cuibul ei, acoperită cu pături până la gât. Nu a mai vrut să mănânce sau să bea nimic”, a mai spus femeia.

Cindy are grijă de Eirina încă de când primata a fost adusă pentru prima dată de la Grădina Zoologică Dortmund din Germania, în 2016. „Atunci avea 8 ani și era doar o copilă. Germana este prima mea limbă și am locuit în Germania până la vârsta de 14 ai. Știu cum este să treci prin șocul cultural. Din fericire am putut vorbi cu ea în germană și cred că asta a ajutat-o mult atunci când a fost adusă în SUA.”, a adăugat aceasta.

Nimic nu părea să o liniştească

Întregul personal al grădinii zoologice intrase în panică atunci când Eirina nu părea să scape de dureri şi greţuri cu niciun medicament, nici măcar cu tratamente naturiste. „Atunci mi-am adus aminte de ceaiul pe care l-am băut eu când eram însărcinată”, a spus Cindy. „Eu am avut o sarcină cu risc și am început să iau acest ceai în speranța că ar putea ajuta. Beneficiul pe care l-a avut a fost că m-a ajutat într-adevăr să scap de grețurile matinale”.

Ceaiul conține ingrediente precum frunză de zmeură, mentă, urzică și fructe de fenicul. „A fost unul dintre puținele lucruri care m-au făcut să mă simt mai bine. Am vorbit cu managerii mei, cu echipa de medici veterinari și cu echipa de nutriție pentru a vedea dacă am putea încerca acest ceai și pentru Eirina”.

După ce a primit undă verde de la conducerea grădinii zoologice, Cindy a preparat ceaiul pentru Eirina. Surprinzător, primata a savurat totul cu plăcere de la prima înghițitură. „Când urangutanilor le place foarte mult ceva, ei îl vor gusta într-un mod diferit. Se vedea că îi place mult. Cred că ştia şi ea că îi face bine. I-am adus Eirinei ceaiul și s-a ridicat pentru a gusta. L-a sorbit și l-a învârtit mult timp în gură înainte de a-l înghiți. I-a plăcut”. „Acum, când ajung dimineața îi pregătesc ceaiul. Mă așteaptă tot timpul în cuibul ei, sub pături. Când mă vede că vin se ridică și este gata să-și savureze băutura. După ce și-a băut ceaiul, este mai activă și își mănâncă micul dejun iar durerile au dispărut”, a povestit Cindy.

