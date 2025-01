Ce sume suplimentare vor primi angajaţii neafectaţi de ordonanţa-trenuleţ pe cardul de salariu

În timp ce, la nivel guvernamental, sunt reduse toate cheltuielile nejustificate, iar salariile și angajările sunt înghețate, la nivel local, autoritățile beneficiază de libertatea de a-și ajusta veniturile.

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Bistrița, convocată pentru miercuri, 15 ianuarie, a fost inclus un proiect care prevede creșterea salariilor pentru anumite categorii de angajați.

Este vorba despre posturile care aveau un salariu de bază la gradația 0 sub 4.050 de lei, valoarea salariului minim brut pe economie începând cu 1 ianuarie 2025. În bugetul local pentru anul 2025 vor fi alocate fondurile necesare pentru a acoperi diferențele generate de majorările salariale cauzate de ajustarea salariului minim brut pe țară garantat.

Pentru angajații publici și personalul contractual din cadrul domeniului ocupațional „Administrație” din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile publice locale, salariile de bază vor rămâne neschimbate față de cele stabilite în luna noiembrie 2024, în conformitate cu „ordonanța trenuleț” emisă de Guvernul Ciolacu.

Funcțiile pentru care cresc salariile

referent de specialitate cu studii superioare de scurtă durată, grad profesional debutant

referent, polițist local cu studii medii, grad profesional debutant

referent, inspector, subinginer, referent de specialitate cu studii superioare de scurtă durată, grad profesional debutant

referent, inspector cu studii medii, grad profesional debutant

administrator cu studii medii treapta profesională II

casier, magaziner, cu studii medii sau generale

paznic, îngrijitor, cu studii medii sau generale

muncitor calificat tr. II, cu studii medii sau generale

muncitor calificat tr. III, cu studii medii sau generale

muncitor calificat tr. IV, cu studii medii sau generale

muncitor necalificat tr. I cu studii medii sau generale

Angajații la stat care beneficiază de o creștere de 15% la salariu vor primi prima plată majorată în luna februarie

Se preconizează că zeci de salariați ai Primăriei Slatina și ai altor instituții aflate în subordinea acesteia vor primi o majorare de 15% a salariilor, aplicabilă imediat după aprobarea hotărârii în Consiliul Local. Cu puțin înainte de finalizarea procesului, a fost adus un amendament pentru a preveni aplicarea "ordonanței trenuleț", susține Adevărul.ro.

Consilierii locali din Slatina au decis ca, de Crăciun, să ofere angajaților Primăriei – atât funcționarilor publici, cât și personalului contractual – o mărire de 15% a salariului de bază brut. O ajustare similară va fi acordată și angajaților din cadrul Poliției Locale, Direcției pentru Administrarea Străzilor și Iluminatului Public, Direcției de Protecție Socială, precum și celor de la Clubul Sportiv Municipal Slatina.

Deciziile au fost aprobate în cadrul ședinței Consiliului Local Slatina din ziua de joi, 19 decembrie 2024, iar toate grupurile politice au fost de acord cu majorările, toți consilierii votând în favoarea acestora.

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, a clarificat motivul pentru care, în cadrul ședinței, au fost prezentate două amendamente pentru fiecare dintre proiectele de hotărâre, care au modificat varianta inițială. Astfel, s-a stabilit ca aplicarea majorării să înceapă „din ziua adoptării în Consiliul Local”, față de propunerea inițială care menționa „1 ianuarie 2025”. De asemenea, majorarea de 15% va fi calculată nu pe baza salariilor din decembrie 2024, ci pe cele din noiembrie 2024.

„Dacă pot și să explic, ca să fie clar pentru toată lumea: mărirea pe care ați votat-o deja pentru anjații primăriei, dacă intră în vigoare de la 1 ianuarie 2025, este posibil să fie anulată de ordonanța-trenuleț pe care o așteptăm cu toții spre sfârșitul anului”, a explicat primarul Mario De Mezzo.

Conform datelor disponibile pentru luna septembrie 2024, ultima lună pentru care sunt publicate informații despre veniturile salariale ale angajaților pe site-ul Primăriei Slatina, primarul beneficiază de o indemnizație de 21.735 lei, iar la capitolul „alte drepturi și sporuri” se mai adaugă suma de 10.868 lei. Viceprimarul are o indemnizație de 19.320 lei și un spor de 9.660 lei, iar administratorul public înregistrează un salariu de bază de 18.980 lei, plus un spor de 9.490 lei. Directorul cabinetului primarului primește un salariu de bază de 8.142 lei și un spor de 1.629 lei. Secretarul municipiului are un salariu de bază de 18.520 lei, fără sporuri, iar managerul public beneficiază de un salariu de bază de 12.288 lei, cu un spor de 6.144 lei și altele în aceeași linie, conform România TV.

