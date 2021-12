Ce se ascunde în spatele celor care-i iau apărarea, vehement, Dianei Șoșoacă, după scandalul cu Lucia Goracci: Ne-am făcut de râs în lume încă o dată

Scandalul dintre Diana Șoșoacă și jurnalista Rai 1, Lucia Goracci, a ajuns viral pe toate rețelele de socializare, iar mediul online s-a împărțit în două părți, o parte a celor ce țin cu Diana Șoșoacă și una a celor care țin cu Lucia Goracci, aici vorbind doar despre români.

Cititorii DC NEWS au transmis un val de mesaje în urma videoclipurilor publicate ieri, atât de senatoare, cât și de jurnalistă, dar și după ce italienii au cerut solidaritate pentru Lucia Goracci, care ar fi fost încuiată în biroul Dianei Șoșoacă și ajutată de Ambasada Italiei să iasă din România.

Cineva a scris: "Lucia Goracci, una din cele mai cunoscute jurnaliste din Italia? Sunt în Italia de 15 ani, dar nu am mai auzit de ea. Este clar că Șoșoacă deranjează mult puterea și atunci se încearcă discreditarea și eliminarea ei", iar comentariul i-a făcut pe alți cititori să se dezlănțuie: "Dacă te uiți doar la seriale, nu ai cum…", "Dacă ești fan Șoșoacă, ai stat degeaba 15 ani în Italia", "Tu ce cauți în țara lor atunci?! Vino în România!", "Ca să-ți dai cu părerea, vino în țară și urmărește urletele senatoarei penibile".

Aceste comentarii nu au fost singulare. O mulțime de români din diaspora comentează și-i iau apărarea Dianei Șoșoacă, lucru criticat de românii din țară, care-i cheamă înapoi în România, dacă tot este așa de bine și sunt atât de patrioți.

"Ne-am făcut de râs în lume încă o dată!"

- "Rușine! Vor să o discrediteze!", a fost un alt comentariu la care au sărit cititorii. "Chiar credeți că are nevoie de ajutor pentru așa ceva?! O face cu succes singură".

- "Când văd pe cine sustineți, spun: ne merităm soarta! Dacă are "Dreptul", asta nu-i dă dreptul să fie o mahalagioaică și să se comporte în societate ca javra! Ne merităm soarta! Justiția din România a ajuns INJUSTIȚIA din România, când hoții, criminalii și jigodiile sunt parte vătămată!"

- "Vor să scape de ea, deranjează! De fapt, îi fac un bine - o victimizeză, îi sporesc simpatia electoratului! E o tipă obositoare, dar e o voce la propriu și la figurat!"

- "Ce caută italianca în casă unui avocat român, să urle cât o ține gura? Să meargă la ei acolo, să facă ce vrea în țară lor! De acum vin jurnaliștii italieni să ce?"

- "Bă, Șoșocilor, pricepeți că ea a fost de acord să vină jurnaliștii în biroul ei de avocatură! Însă nu i-a convenit că aia nu au vrut să-i pună întrebări care să o avantajeze și asta a început cu amenințări cum îi e obiceiul! Au fost agresați, sechestrați de către soții Șoșoci, nu e ca și cum au venit să o fure cu ea în casă! Ce naiba?! E la mintea copiilor! Sper să o dea în judecată să se sature de teatru ieftin!"

- "Ne-am făcut de râs în lume încă o dată! De ce senatoarea Șoșoacă nu luptă și împotriva pensiilor speciale? Sunt mai importante decât a purta sau nu mască sau a te vaccina sau nu!"

- "Jurnalista asta de doi lei este trimisă special ca să facă haos în sânul familiei Șoșoacă și a reușit și a executat cum i s-a ordonat. Că de, banii pe care i-a luat jurnalista cu foamea-n gât sunt buni"

- "Când Lucica jurnalista i-a intervievat pe cei de la ISIS a avut misiune mai ușoară decât la d-na Șoșoacă!"

- "Logic, știm că Șoșoacă e cam agresivă, dar ce să caute un jurnalist străin în casă la ea? Să ajungi să fii hărțuit în casa ta e tragic, mai ales că acea ziaristă arăta mai iritată puțin ca Șoșoacă. Hello, unde ne aflăm oameni buni?"

- "Bine Șoșo! Vadim sare în sus de bucurie pe lumea ailaltă. Fă-l mândru pe Vadim!"

- "Fraieră a fost d-na Șoșoacă că nu a aruncat-o pe scări. Cum vii la mine în casă și faci ca pe bulevard?"

- "Necazul de la București al corespondentului Rai, Lucia Goracci, este deconcertant. Lucia Goracci, răpită împreună cu echipa ei de un senator anti-vaccinist, care nu putea tolera întrebări despre Covid. A fost eliberată după nouă ore doar datorită ambasadei noastre. Ministrul Di Maio are ceva de spus?".

- "Ce s-a întâmplat în România este incredibil de grav, într-o țară care face parte din UE este inacceptabil, să intervină Comunitatea Europeană, solidaritatea mea cu Lucia Goracci și întregii trupe Rai".

- ”Lucia Goracci, jurnalistă, este răpită de un senator român antivaccinist care sună la poliție pretinzând că a fost atacată, amenințată și jefuită. Solidaritate deplină cu toată echipa italiană eliberată după 8 ore din secția de poliție”.

- ”Șocant!!! Jurnalista Lucia Goracci, RĂPITĂ în România de un senator #novax! Nebună! Loviți de soțul senatorului, ea și echipa s-au eliberat seara doar datorită intervenției ambasadei Italiei”.

ȘTIRIDIASPORA.RO notează că, potrivit jurnalistei, Diana Șoșoacă le-a spus celor prezenți în biroul său că cei responsabili de pandemie vor fi toți judecați, și că va avea loc un al doilea proces Nurnberg.

"În momentul în care i-am spus să aducă dovezi în sprijinul celor afirmate, s-a întâmplat incredibilul. Senatoarea s-a ridicat, ne-a închis în birou și a chemat poliția. Am reușit să ies. Când a venit poliția, am raportat incidentul. M-am întors cu agenții la colegii mei care erau înăuntru. Aici, un alt șoc. Brusc, noi am devenit criminalii și am fost agresați. Le-am spus polițiștilor: 'Nu ne protejați! Noi suntem jurnaliști!'. Am fost duși la secție. Când ne-am câștigat libertatea, după 8 ore, am mers la Ambasada Italiei", spune jurnalista Rai 1 Lucia Goracci.

