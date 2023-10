Ce fel de relație au, de fapt, Călin și Orianda Donca / „Asta a fost înțelegerea noastră și am bătut palma“

În urmă cu trei săptămâni, omul de afaceri Călin Donca a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de constituirea de grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

Deși anchetată în același dosar cu soțul său, Orianda a fost lăsată în libertate pentru a avea grijă de cei cinci copii ai familiei. După cum am relatat anterior, copiii lui Călin Donca simt lipsa tatălui, iar Orianda este ajutată în îngrijirea și creșterea acestora de prietenii familiei.

Avocatul Teodor Cârnaț a vorbit recent despre sprijinul pe care Orianda l-a cerut prietenilor.

„Eu sunt de părere că atunci când persoana este privată de libertate trebuia să se țină cont de interesul primar al copilului, cu ce mijloace financiare rămâne copilul acasă și cum vor fi întreținuți cei cinci copii”, a spus avocatul.

Pe lângă aceste lucruri, în ultimele zile au apărut și informații potrivit cărora relația dintre Călin Donca și Orianda nu este tocmai una normală, un presupus vecin acuzând faptul că omul de afaceri și-ar aduce amanta în căminul conjugal, alături de soție. Această informație a fost demontată, însă, acum 3 zile, de vecinul real al familiei.

Care este, de fapt, relația dintre Călin și Orianda Donca

Din spusele lui Călin Donca, relația dintre el și Orianda este una foarte strânsă, cei doi fiind împreună de 15 ani. Omul de afaceri a povestit, cu puțin timp înainte de a fi reținut, care a fost „contractul“ dintre el și soția sa și care au fost interesele fiecăruia în relație.

„Soția mea întotdeauna mi-a fost suport. Asta a fost înțelegerea noastră. Am bătut palma în momentul în care am pornit pe acest drum împreună. Noi am pornit pe acest drum în urmă cu 15 ani și eu am spus în felul următor: Eu am nevoie de un suport, eu nu am nevoie de un concurent, n-am nevoie ca ea să facă altceva.

Dacă eu sunt susținut și știu că atunci când vin acasă lucrurile sunt bune... Bine, la început ea mă susținea în business, lucra în administrație în compania noastră. Doar că ulterior, în momentul în care am început să avem copii, am avut nevoie ca atunci când vin acasă să mă încarc și să văd că mediul este așa cum trebuie, așa cum mi-l doresc. Dar da, tot ce am făcut am făcut împreună”, a spus Călin Donca în unul dintre cele mai recente Tiktok-uri postate.

