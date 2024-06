Câtă informație se poate stoca în creier. Cercetătorii au aflat

Noi cercetări dezvăluie că mintea omului are o capacitate de stocare a informațiilor mult mai mare decât s-a crezut anterior. Studiile arată că informațiile sunt stocate în conexiunile dintre neuroni, cunoscute sub numele de sinapse, într-un mod similar cu modul în care computerele stochează datele sub formă de „biți”.

Oamenii de știință au folosit metode de analiză de înaltă precizie pentru a examina puterea acestor conexiuni în hipocampul șobolanilor, o zonă esențială pentru învățare și memorie. Prin înțelegerea proceselor de întărire și slăbire a sinapselor, cercetătorii au reușit să evalueze capacitatea de stocare a informațiilor din creier cu o acuratețe sporită. Aceste descoperiri oferă o nouă perspectivă asupra complexității și potențialului creierului uman, deschizând calea pentru noi abordări în studiul memoriei și învățării.

Sinapsele - cheia transferului de informații în creierul uman

Sinapsele, elemente esențiale pentru transferul de informații în creier, joacă un rol crucial în funcționarea sistemului nervos. Creierul uman conține peste 100 de trilioane de sinapse, rețele complexe care facilitează comunicarea neuronală.

Pe măsură ce învățăm și acumulăm noi cunoștințe, anumite sinapse devin mai puternice, un proces vital pentru retenția informațiilor. Acest fenomen, cunoscut sub numele de plasticitate sinaptică, reflectă capacitatea creierului de a se adapta și de a se remodela în funcție de experiențele noastre. Descoperirea modului în care sinapsele se întăresc oferă perspective valoroase asupra mecanismelor care stau la baza învățării și memoriei, evidențiind complexitatea și flexibilitatea uimitoare a creierului uman.

Cum ne afectează trecerea timpuului

Pe măsură ce îmbătrânim sau ne confruntăm cu boli neurologice precum Alzheimer sinapsele se pot slăbi, ceea ce duce la scăderea performanței cognitive și pierderi de memorie. Cercetătorii vin, însă, cu o metodă inovatoare de măsurare a rezistenței și plasticității sinaptice, bazată pe teoria informației. Această abordare permite determinarea precisă a cantității de informații pe care o sinapsă le poate stoca, oferind perspective noi pentru înțelegerea și tratarea declinului cognitiv.

Secretul e în hipocampus

Un nou studiu dezvăluie că sinapsele din hipocampus, o regiune importantă a creierului responsabilă cu învățarea și memorare, pot stoca între 4,1 și 4,6 biți de informație fiecare, scrie Live Science. Aceasta contrazice presupunerea anterioară conform căreia sinapsele ar transporta doar un bit de informație. Deși cercetarea s-a concentrat pe o zonă mică din hipocampul șobolanilor, descoperirile ar putea deschide calea pentru investigații suplimentare asupra modului în care capacitatea de stocare a informațiilor variază în diferite regiuni ale creierului dar și între specii.

Noua metodă utilizată în studiu ar putea, de asemenea, permite comparații între zonele sănătoase și cele afectate ale creierului, oferind perspective valoroase despre impactul bolilor neurologice asupra capacității de stocare a informațiilor. Aceasta ar putea avea implicații semnificative pentru înțelegerea și tratarea afecțiunilor care afectează memoria și funcțiile cognitive.

