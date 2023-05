"Caravana UNATC cu spectacole de teatru în limba română dedicate copiilor revine în Italia.



În perioada 26-31 mai 2023, Caravana UNATC pentru copiii din diaspora se va deplasa în Italia, pentru a doua oară, cu o echipă de profesori și studenți, masteranzi și doctoranzi, susținând pentru copiii din comunitatea românească din Roma, Torino, Padova și Veneția o suită de spectacole de teatru gratuite, în limba română.



Lansarea oficială a proiectului în Italia va avea loc vineri, 26 mai, la sediul Ambasadei României în Italia, în prezența ambasadorului României în Italia, Gabriela Dancău, a rectorului UNATC I. L. Caragiale, Liviu Lucaci, a Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și a profesorilor și copiilor care urmează cursuri de Limbă, Cultură și Civilizație Românească din Regiunea Lazio.



Participanții vor putea urmări studenții UNATC, specializarea Artele spectacolului, într-o reprezentație de animație teatrală. Spectacolul coregrafic cu marionete ”Strings” va aduce în fața spectatorilor o suită de dansuri populare românești și din repertoriul internațional, care se îmbină armonios intercultural și stilistic, inclusiv datorită măiestriei păpușarilor.



În perioada 27-31 mai, spectacolele Caravanei UNATC vor putea fi urmărite la:



27 mai, ora 18.00- Parohia Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Via di Santa Cornelia, 72-25, Roma / Prima Porta)



28 mai, ora 16.00 – Villaggio Romeno (Via del Mare 188, Albano Laziale)



29 mai, ora 19.00 - Parohia Înălțarea Sfintei Cruci (Via Accademia Albertina, 11, Torino)



30 mai, ora 19.00 - Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (San Gregorio, via Vigonovese 69, Padova)



31 mai, ora 18.00 - Parohia Sfânta Muceniţă Lucia (Via Everardo Scaramuzza 23, Zelarino, Venezia)



Copiii sunt așteptați in număr cât mai mare la aceste reprezentații unice!



Mai multe informații despre proiect: Caravana UNATC facilitează întâlnirea comunităților românești din străinătate cu limba și cultura română, prin metode și mijloace puse la dispoziție de arta teatrului și filmului. Inițiativa face parte din proiectul „Caravana UNATC pentru românii de pretutindeni” organizat de Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L. Caragiale” din București, aflat sub patronajul Administrației Prezidențiale a României și sprijinit de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul Educației din România. Ambasada României în Italia și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei sunt partenerii programului, aflat la cea de-a doua ediție în această țară", a scris Ambasada României în Italia pe Facebook.

